Die Argentinier schiessen in 120 Minuten nicht ein einziges Mal aufs Tor der Spanier und fallen vor allem durch ihre rüde Spielweise auf. Nach dem Spiel brennen dann bei Leandro Paredes die Sicherungen durch.

Darum geht’s Spanien schlägt Argentinien 1:0 n.V. und ist Weltmeister.

Nach dem Spiel rastet der Argentinier Leandro Paredes aus und verteilt Schläge.

Ob diese Aktion noch ein Nachspiel hat, wird sich zeigen. Zusammenfassung erstellt mit

Vielen neutralen Zuschauern dürfte es so ergangen sein, dass sie mit zunehmender Spieldauer den Spaniern die Daumen drückten. Argentinien verteidigt zwar leidenschaftlich, wenn auch oft an der Grenze des Erlaubten, spielt sich aber bis in die Nachspielzeit der Verlängerung nicht eine einzige Torchance heraus.

Mit Enzo Fernandez wurde zwar ein Argentinier kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, ein anderer aber stand bis zum Schluss auf dem Feld: Leandro Paredes.

Argentiniens Bösewicht Leandro Paredes tritt den Spanier Eric Garcia Spain. Imago

Der 32-Jährige kommt zur Pause ins Spiel und fällt durch seine vielen Fouls auf. Eigentlich, da sind sich viele Experten einig, hätte er vorzeitig vom Platz gestellt werden müssen. Wurde er aber nicht.

Denn nach dem Schlusspfiff rennt Paredes wie von der Tarantel gestochen auf die Spanier los und schlägt zu – und sieht dann tatsächlich doch noch Rot. Es sind hässliche Szenen, die auf einem Fussballplatz nichts verloren haben. Wie lange er nun aus dem Verkehr gezogen wird, ist noch nicht klar.

Leandro Paredes geht nach dem Spiel auf die Spanier los. Imago