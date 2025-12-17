PSG gewinnt in Katar den Interkontinental-Cup Keystone

Paris Saint-Germain sichert sich den Sieg im Interkontinental-Cup. In Katar triumphiert der amtierende Champions-League-Sieger gegen Flamengo.

Keystone-SDA SDA

Die Favoriten aus Frankreich setzten sich jedoch spät, erst im Penaltyschiessen, gegen den brasilianischen Klub durch. Während Chwitscha Kwarazchelia in der 38. Minute auf 1:0 für PSG stellte, realisierten Flamengo den Ausgleich in der 62. Minute, Jorghino traf vom Penaltypunkt. Dabei blieb es in der regulären Spielzeit.

Nach einer torlosen Verlängerung musste schliesslich das Penaltyschiessen entscheiden. PSG-Goalie Matwej Safonow parierte gleich vier Penaltys von Flamengo und sicherte Paris damit den sechsten Titel in diesem Kalenderjahr.