Weltcup Paris Saint-Germain gewinnt Interkontinental-Cup

SDA

17.12.2025 - 21:23

PSG gewinnt in Katar den Interkontinental-Cup
PSG gewinnt in Katar den Interkontinental-Cup
Keystone

Paris Saint-Germain sichert sich den Sieg im Interkontinental-Cup. In Katar triumphiert der amtierende Champions-League-Sieger gegen Flamengo.

Keystone-SDA

17.12.2025, 21:23

Die Favoriten aus Frankreich setzten sich jedoch spät, erst im Penaltyschiessen, gegen den brasilianischen Klub durch. Während Chwitscha Kwarazchelia in der 38. Minute auf 1:0 für PSG stellte, realisierten Flamengo den Ausgleich in der 62. Minute, Jorghino traf vom Penaltypunkt. Dabei blieb es in der regulären Spielzeit.

Nach einer torlosen Verlängerung musste schliesslich das Penaltyschiessen entscheiden. PSG-Goalie Matwej Safonow parierte gleich vier Penaltys von Flamengo und sicherte Paris damit den sechsten Titel in diesem Kalenderjahr.

Broschinski bringt Basel in Führung – von Moos kann postwendend ausgleichen
Putin nennt Europas Regierungschefs «Schweine»
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

STORY: Dienstagabend in Doha. Hier wurden bei einer Gala die Weltfussballer des Jahres von der Fifa gekürt. Gewonnen hat unter anderem die 27-jährige Spanierin Aitana Bonmatí, die für den FC Barcelona spielt. Die Auszeichnung bekam sie bereits zum dritten Mal in Folge.  Bei den Männern wurde der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé von Paris St. Germain zum  Fifa-Weltfussballer des Jahres gekürt. Als Welttrainer 2025 erhielt der Spanier Luis Enrique die Auszeichnung. Er hatte den Verein Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League geführt. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vorigen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Trainerin.

17.12.2025

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

Dembélé und Bonmatí zu Fifa-Weltfussballern des Jahres gekürt

Super League. Antunes verlässt Servette

Super LeagueAntunes verlässt Servette

521 Millionen Franken. So viel Preisgeld wie an der WM 2026 gab es noch nie

521 Millionen FrankenSo viel Preisgeld wie an der WM 2026 gab es noch nie

FIFA-Weltfussballer 2025. Dembélé triumphiert – Yakin bevorzugt Yamal, Xhaka setzt Verteidiger auf Platz 2

FIFA-Weltfussballer 2025Dembélé triumphiert – Yakin bevorzugt Yamal, Xhaka setzt Verteidiger auf Platz 2