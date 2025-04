Die Spieler von Paris Saint-Germain lassen ihren Meistertrainer Luis Enrique hochleben Keystone

Paris Saint-Germain steht frühzeitig als französischer Meister fest.

Keystone-SDA SDA

Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique gewann am 28. Spieltag 1:0 gegen Angers und kann an den verbleibenden sechs Spieltagen der laufenden Saison nicht mehr von der Tabellenspitze der Ligue 1 verdrängt werden. Es ist der vierte Meistertitel in Folge für PSG.

PSG spielte gegen den Aufsteiger drückend überlegen, kam aber zu relativ wenigen Torchancen. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Désiré Doué in der 55. Spielminute.

CHAMPIONS AGAIN OLÉ OLÉ 🏆❤️💙



pic.twitter.com/1zd6JgYL3S — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 5, 2025

Viel Zeit, um den 13. Meistertitel der Vereinshistorie zu feiern, bleibt den Parisern nicht. Am Mittwoch trifft PSG im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Aston Villa. Den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb hat der Klub trotz früherer Stars wie Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé noch nie gewonnen.

Mehr Videos aus dem Ressort