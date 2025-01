Napolis Ballzauberer Chwitscha Kwarazchelja folgt dem Lockruf aus Paris Keystone

Der Transfer von Chwitscha Kwarazchelja von Napoli zu Paris Saint-Germain ist perfekt.

Keystone-SDA SDA

Der 23-jährige georgische Offensivspieler unterschrieb in Paris einen Vertrag mit Gültigkeit bis Sommer 2029, wie der französische Spitzenklub am Freitagabend mitteilte.

Über die Ablösesumme machten PSG und Napoli keine Angaben. Französischen und italienischen Berichten zufolge beläuft sich der Betrag auf 70 Millionen Euro, womit der Flügelspieler der teuerste Wintertransfer der Ligue-1-Historie ist.

Kwarazchelja, in Neapel in Anlehnung an Diego Maradona liebevoll «Kvaradona» genannt, war 2022 für rund 13,3 Millionen Euro von Dinamo Batumi nach Italien gekommen und führte den süditalienischen Serie-A-Klub in seiner ersten Saison mit herausragenden Leistungen sensationell zum Meistertitel.