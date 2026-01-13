Die Partie zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen findet nicht wie geplant statt Keystone

Die für diesen Dienstagabend geplante Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen findet nicht statt.

Die Deutsche Fussball Liga begründet die Absage wenige Stunden vor Spielbeginn mit «wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs».

Laut Sky sind Schneereste und tauendes Eis auf dem Dach des Volksparkstadions, der Heimstätte des HSV, dafür verantwortlich, dass das Stadion als Spielort kurzfristig gesperrt wurde.

Die Partie wäre um 20:30 Uhr angepfiffen worden. Der Nachholtermin ist noch nicht bekannt.