Feuer-Eklat im Belgrad-Derby Partizan-Fans zünden das Stadion von Roter Stern an

Jan Arnet

23.2.2026

Schockierende Szenen im Belgrader Derby: Roter Stern schlägt Partizan 3:0 – doch statt nur Fussball sorgt ein Brand auf der Tribüne für Schlagzeilen. 

Jan Arnet

23.02.2026, 11:37

23.02.2026, 11:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Roter Stern gewinnt das Belgrader Derby mit 3:0 gegen Partizan, überschattet wird das Spieln von einem Brand im Gästesektor und einer rund achtminütigen Spielunterbrechung.
  • Partizan-Anhänger setzten Sitzschalen in Brand, die Feuerwehr musste eingreifen und den Brand löschen.
  • Das Belgrader Derby gilt seit Jahren als Hochrisikospiel, nachdem es bereits mehrfach zu schweren Fan-Ausschreitungen und Verletzten gekommen war.
Mehr anzeigen

Das Derby zwischen Roter Stern und Partizan Belgrad gilt seit Jahren als Hochrisikospiel. Immer wieder kommt es zu heftigen Fan-Ausschreitungen. Am Sonntag wird die Partie sogar von einem Feuerwehreinsatz überschattet.

Was ist passiert? Kurz nachdem Österreichs Nationalstürmer Marko Arnautovic das 2:0 für Roter Stern schiesst, eskaliert die Situation im Gästesektor: Partizan-Fans setzen Sitzschalen in Brand. Dichter Rauch steigt auf, Flammen schlagen im Stadion hoch.

Der Schiedsrichter und die Verantwortlichen reagieren sofort, die Partie wird unterbrochen. Die Feuerwehr rückt an und löscht den Brand. Nach einer rund achtminütigen Zwangspause rollt der Ball wieder, auf den Rängen beruhigt sich die Situation vorübergehend.

Die Feuerwehr muss den Brand im Stadion löschen.
Die Feuerwehr muss den Brand im Stadion löschen.
Keystone

Auf dem Rasen und den Rängen bleibt die Stimmung hitzig, das Derby wird aber zu Ende gespielt. Am Ende siegt das Heimteam 3:0 und baut die Tabellenführung vor dem Stadtrivalen auf vier Punkte aus. 

Immer wieder Ausschreitungen im Derby

Dass das Belgrader Derby immer wieder ausser Kontrolle gerät, ist nichts Neues. Bereits 2024 wurde der damalige Partizan-Trainer Aleksandar Stanojević nach einer 0:4-Niederlage gegen Roter Stern von aufgebrachten Fans verletzt, nachdem diese in die Garderobe eingedrungen waren. Ein Glassplitter traf ihn über dem Auge. Schon 2017 kam es direkt zu Spielbeginn zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Lager, 17 Personen wurden damals verletzt.

Barcelona – Levante 3:0

Barcelona – Levante 3:0

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

