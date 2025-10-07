  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pass geklaut Holland-Torjäger Depay steckt in Brasilien fest

dpa

7.10.2025 - 08:47

Pech für Memphis Depay. Ohne Pass geht es für ihn nicht in die Heimat.
Pech für Memphis Depay. Ohne Pass geht es für ihn nicht in die Heimat.
dpa

Pech für Memphis Depay: Weil ihm etwas Wichtiges fehlte, konnte der Torjäger erst einmal nicht zur Nationalmannschaft fliegen.

DPA

07.10.2025, 08:47

Als sich die niederländische Fussball-Nationalmannschaft in Zeist zur Vorbereitung auf die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation versammelte, fehlte ihr bester Torjäger. Memphis Depay hing noch in Brasilien fest, wo er aktuell für Corinthians São Paulo aktiv ist.

Eigentlich hätte der 31-Jährige längst in der Heimat sein sollen, doch als er in Brasilien das Flugzeug besteigen wollte, stellte er fest, dass ihm der Pass geklaut worden war. Und selbst der in Brasilien extrem populäre Stürmer kann ohne Ausweis nicht einfach das Land verlassen.

Erst mit Ersatzpapieren soll Depay mit Verspätung die Reise in die Niederlande antreten. Bondscoach Ronald Koeman hofft, dass Depay, der im September in Litauen mit seinem 51. Länderspieltor zum Rekordtorschützen der Niederlande aufstieg, rechtzeitig bis zum Spiel auf Malta am Donnerstag da ist.

Das könnte dich auch interessieren

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

06.10.2025

Meistgelesen

Russland läutet «Phase 0» ein – was der Kreml dahinter versteckt
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
Jetzt entscheidet sich, ob sich Trump die USA einverleiben kann
Tochter von Schrauben-Milliardär Würth stirbt überraschend
Trump knüpft Lieferung von Tomahawk-Raketen an Bedingungen +++ Selenskyj attackiert Schweiz

Videos aus dem Ressort

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Laut Polizei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, als über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog.

18.07.2025

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

06.10.2025

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Gleichzeitig wie die A-Nati in der WM-Quali, spielt unsere U21-Nati gegen Island und die Färöer um die EM-Teilnahme. blue Sport trifft Shootingstar Marc Giger kurz vor dem Zusammenzug.

06.10.2025

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Sport. Positive Bilanz für die Schweiz an der Para-Leichtathletik-WM

SportPositive Bilanz für die Schweiz an der Para-Leichtathletik-WM

Para-Leichtathletik. Fabian Blum sichert sich Bronze in Neu-Delhi

Para-LeichtathletikFabian Blum sichert sich Bronze in Neu-Delhi

Para-Leichtathletik-WM. Debrunners erstes WM-Gold über 100 m

Para-Leichtathletik-WMDebrunners erstes WM-Gold über 100 m