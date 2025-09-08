🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.



Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

Barça- und Spanien-Star Lamine Yamal steckt nach dem gestrigen 6:0-Triumph gegen die Türkei in einem unfreiwilligen Abenteuer fest – sein Pass ist spurlos verschwunden.

Laut Angaben des türkischen Mediums «Beyaz Futbol» verlor der 18-Jährige das Dokument offenbar nach dem WM-Qualifikationsspiel in der Türkei. In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie Yamal im Teambus die Hände verwirft und seinen Pass verzweifelt in seinem Koffer sucht (siehe oben).

Offenbar ohne Erfolg. Dem Medienbericht zufolge tauchte der Pass nicht mehr auf. Ob und wie der Youngster ohne Reisedokument die Grenze überqueren und nach Spanien zurückkehren kann, sei derzeit völlig offen, heisst es.