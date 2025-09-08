  1. Privatkunden
Kuriose Suchaktion nach 6:0-Sieg Pass verloren: Lamine Yamal steckt offenbar in der Türkei fest

Jan Arnet

8.9.2025

Barça- und Spanien-Star Lamine Yamal steckt nach dem gestrigen 6:0-Triumph gegen die Türkei in einem unfreiwilligen Abenteuer fest – sein Pass ist spurlos verschwunden.

Jan Arnet

08.09.2025, 09:49

08.09.2025, 09:58

Laut Angaben des türkischen Mediums «Beyaz Futbol» verlor der 18-Jährige das Dokument offenbar nach dem WM-Qualifikationsspiel in der Türkei. In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie Yamal im Teambus die Hände verwirft und seinen Pass verzweifelt in seinem Koffer sucht (siehe oben). 

Offenbar ohne Erfolg. Dem Medienbericht zufolge tauchte der Pass nicht mehr auf. Ob und wie der Youngster ohne Reisedokument die Grenze überqueren und nach Spanien zurückkehren kann, sei derzeit völlig offen, heisst es.

Alex Frei: «Yamal müsste rein theoretisch Weltfussballer werden»

Alex Frei: «Yamal müsste rein theoretisch Weltfussballer werden»

08.05.2025

