Magdeburgs Daniel Heber wird seinem Namen gerecht und hebt den Ball im Strafraum mit der Hand. Wissen die wenigsten: Das ist im Fussball verboten. IMAGO/Zink

In der 2. Bundesliga kommt es in der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Greuther Fürth zu zwei irren Handspiel-Szenen. Videos des Doppel-Blackouts gehen nun viral.

zap Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der 2. Bundesliga kommt es zur Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Greuther Fürth.

Ein Video des Spiels ging viral, da sich gleich zwei Spieler unerklärliche Blackouts leisteten und den Ball im eigenen Strafraum in die Hand nahmen. Mehr anzeigen

In einem kuriosen Spiel mit gleich zwei Hand-Blackouts verpasst der 1. FC Magdeburg gegen Greuther Fürth den ersten Heimsieg und damit auch den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga.

Die Partie begann mit einer irren Szene: Fürths Torhüter Nahuel Noll pflückte den Ball aus der Luft runter und wartete, bis die Gegner den Strafraum verlassen hatten. Dann spielte er den Ball per Hand zu Verteidiger Gideon Jung, der augenscheinlich dachte, das Spiel sei unterbrochen und wollte einen Abstoss machen. Als er den Ball in die Hand nahm, zeigte Schiedsrichter Bastian Dankert sofort auf den Elfmeterpunkt. Den Penalty verschoss der Magdeburger El Hankouri zunächst, traf dann aber im Nachschuss.

Erneutes Handspiel im Strafraum

In der zweiten Halbzeit wiederholten sich die Ereignisse: Nach einem Foul an Fürths Roberto Massimo nahm der Magdeburger Daniel Heber den Ball in die Hand, doch Schiedsrichter Dankert hatte noch nicht gepfiffen und zeigte regelkonform wegen Handspiels auf den Elfmeterpunkt.

Fürths Green (42.) verwandelte sicher zum Anschlusstreffer. Später kam Fürth sogar noch zum Ausgleich. Es war nur eine Randnotiz in einem Spiel, welches durch zwei unglaubliche Blackouts in die Geschichte eingehen wird.

Videos aus dem Ressort

Gregor Kobel: «Es ist nie eine schöne Sache, wenn du auf der Bank hockst» 07.10.2024