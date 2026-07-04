Frankreich steht im WM-Viertelfinal. Der Top-Favorit tut sich gegen das extrem defensiv und bissig auftretende Paraguay lange schwer und gewinnt am Ende knapp mit 1:0.

Frankreich steht nach einem Geduldsspiel im Viertelfinal der Weltmeisterschaft. Der Top-Favorit, der bis dato in jedem Turnierspiel mindestens dreimal getroffen hatte, biss sich am Abwehrbollwerk Paraguays lange die Zähne aus und siegte am Ende knapp, aber verdient mit 1:0.

Die Partie im brütend heissen Philadelphia – bei Anpfiff herrschten Temperaturen von fast 40 Grad Celsius – entwickelte sich schnell zu einer zähen Angelegenheit. Die Franzosen, die den verletzten Aurélien Tchouaméni im zentralen Mittelfeld durch Manu Koné ersetzen mussten, dominierten zwar den Ballbesitz (am Ende 474 zu 94 Pässe), fanden aber kaum Lücken im tiefen Block der Südamerikaner. Paraguay, das in der Runde zuvor bereits Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte, setzte auf eine extrem giftige und phasenweise rücksichtslose Zweikampfführung. Immer wieder unterbrachen die Paraguayer den Spielfluss mit Mätzchen und kleineren Fouls, was den französischen Rhythmus merklich störte.

Die «Équipe Tricolore» versuchte es im ersten Durchgang vermehrt aus der Distanz. Ein Versuch von Manu Koné in der 22. Minute und ein abgefälschter Schlenzer von Ousmane Dembélé (39.) sorgten noch für die grösste Gefahr, während Kylian Mbappé vor der Pause weitgehend neutralisiert wurde. So ging es mit einem für Paraguay schmeichelhaften 0:0 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielbild, bis Nationaltrainer Didier Deschamps in der 61. Minute Désiré Doué für Bradley Barcola einwechselte. Der Dribbler von Paris Saint-Germain brachte sofort Schwung in die Partie und holte nur wenige Minuten später den entscheidenden Penalty heraus, als er von Diego Gomez ungestüm im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Nach Eingreifen des VAR zeigte Schiedsrichter Ilgiz Tantashev auf den Punkt.

Kylian Mbappé liess sich in der 70. Minute auch durch weitere Mätzchen der Südamerikaner nicht beirren, schickte Goalie Gill in die falsche Ecke und traf sicher flach nach rechts zum 1:0. Es war Mbappés 19. Tor im 19. WM-Spiel.

In der Schlussphase verpasste es Frankreich, den Sack vorzeitig zuzumachen. Mbappé scheiterte gleich mehrfach am stark reagierenden Gill (89., 90.+6). Paraguay kam seinerseits nur noch zu einem gefährlichen Abschluss durch Mauricio in der 90. Minute, den Mike Maignan sicher parierte. So zitterte sich Frankreich ins Viertelfinal, während das Abwehrmärchen von Paraguay ein Ende findet.

In der nächsten Runde kommt es zur Reprise des WM-Halbfinals von Katar, wenn Marokko den Franzosen gegenübersteht.

Telegramm

Paraguay – Frankreich 0:1 (0:0)

Philadelphia. – 68'324 Zuschauer. – SR Tantashev. – Tor: 70. Mbappé (Penalty) 0:1.

Paraguay: Gill; Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete (58. Canale); Cáceres, Alonso; Almirón (71. Ávalos), Diego Gómez (71. Mauricio), Cubas, Galarza; Enciso (61. Caballero).

Frankreich: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé (84. Cherki), Olise, Barcola (61. Doué); Mbappé.

Bemerkungen: Verwarnungen: 19. Barcola. 81. Koné. 97. Olise.