Pep Guardiola: «Kein Verein mehr nach Manchester City» Pep Guardiola erklärte in einem Podcast, dass er nach Manchester City keinen anderen Verein mehr trainieren wird. Das Einzige, was für den Spanier infrage käme, wäre ein Posten als Nationaltrainer. 11.12.2024

Pep Guardiola erklärte in einem Podcast, dass er nach Manchester City keinen anderen Verein mehr trainieren wird. Das Einzige, was für den Spanier infrage käme, wäre ein Posten als Nationaltrainer.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der englische Meister Manchester City hinkt in der Premier League weiter den Titelansprüchen hinterher und hat erneut Punkte liegen gelassen. Das Starensemble um Torjäger Erling Haaland musste sich mit einem 2:2 (1:1) beim von Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner trainierten Abstiegskandidaten Crystal Palace begnügen.

City liegt bereits acht Punkte hinter dem FC Liverpool, der ausserdem noch ein Spiel weniger absolviert hat. Mehr anzeigen

«Irgendwann wird die Zeit kommen, in der ich das Gefühl habe, dass es genug ist, und dann werde ich definitiv aufhören. Ich werde keine andere Mannschaft übernehmen. Ich spreche nicht über die langfristige Zukunft, aber ich werde nicht in ein anderes Land gehen, um das Gleiche zu tun wie jetzt. Dazu hätte ich nicht die Energie. Ich bin immer noch hier und tue das, was ich heute tue. Aber der Gedanke, woanders anzufangen, mit dem ganzen Prozess des Trainings und so weiter ... nein, nein, nein!», meint City-Coach Pep Guardiola.

Doch ganz aufhören will der 53-Jährige, der trotz seiner grössten Krise in seiner beruflichen Laufbahn kürzlich den Vertrag bei den Cityzens bis 2027 verlängerte, nicht. Denn Trainer einer Nationalmannschaft zu sein sei etwas völlig anderes, betont der Spanier und erläutert kryptisch: «Ich sollte aufhören, wie die Köche, die in andere Länder gehen. Aufhören und überlegen, was wir gut gemacht haben und was wir besser machen können. Wenn man den ganzen Tag beschäftigt ist, Tag für Tag, hat man keine Zeit dafür. Ich glaube, es würde mir guttun, aufzuhören.»

Seit seiner Ankunft in Manchester im Sommer 2016 hat er den von Scheichs alimentierten Club in eine absolute Fussballmacht verwandelt, die in den vergangenen Jahren die unumstrittene Nummer eins auf der Insel und zeitweise in Europa war. Sechsmal holte Guardiola mit City die englische Meisterschaft, zuletzt viermal in Serie. Das hatte es in der Premier League zuvor noch nie gegeben.

Höhepunkt war die Saison 2022/23, in der Manchester City nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann. Insgesamt 18 Titel bescherte der Spanier den Cityzens.

Guardiola über Krisen-Rezept

Doch jüngst legte der Klub eine Negativ-Serie wie noch nie in der Ära Guardiola hin. «Unsere Fehler sind die Folge davon, dass wir nicht so spielen, wie wir es tun müssten. Wir spielen normalerweise so simpel. Wir müssen wieder einfacher spielen. Unsere Stärke ist am Ball», hält der Star-Coach fest.

Erling Haaland und seine Teamkollegen auf der Suche nach früherer Stärke. KEYSTONE

Guardiola weiter: «Unsere Stärke während unserer Erfolge in den letzten acht, neun Jahren war, dass wir wie eine verzweifelte Mannschaft gerannt sind. Wenn wir den Ball hatten, waren wir immer unglaublich geduldig. Wir haben den Gegner laufen lassen, ohne dass wir einen unglaublichen Fehler gemacht haben. Aktuell greifen wir so schnell an und machen viele Dinge nicht mit dem richtigen Tempo. Wir verlieren den Ball und kassieren dadurch viele Konter. Und damit ist jede Mannschaft besser als wir.»

Der Katalane ist sich sicher, dass mit der «Rückkehr zu den Basics» auch das Selbstvertrauen zurückkomme. Guardiola hat den Glauben an sein Team nicht verloren: «Ich weiss, dass wir gut spielen können, selbst in der Situation, in der wir uns im letzten Monat befunden haben.»

In der Champions League dümpelt City im hinteren Mittelfeld herum und droht damit die direkte Achtelfinal-Qualifikation zu verpassen. Ein Sieg von Haaland & Co. ist am Mittwochabend (um 21 Uhr live auf blue Sport) gegen Juventus also schon fast Pflicht.