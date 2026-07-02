Sieben Jahre lang war Vladimir Petkovic Trainer der Schweizer Nati. In Vancouver trifft er als Trainer der algerischen Nati auf sein Ex-Team. Was er sagte und mit wem seine Familie in der Schweiz mitfiebert.

Vladimir Petkovic trifft am Freitag im WM-Sechzehntelfinal auf seinen ehemaligen Arbeitgeber, die Schweizer Nati. Für den im Tessin wohnhafte Schweizer ist es eine besondere Affiche.

«Ich bin stolzer Schweizer» Vladimir Petkovic trifft am Freitag im WM-Sechzehntelfinal auf seinen ehemaligen Arbeitgeber, die Schweizer Nati. Für den im Tessin wohnhafte Schweizer ist es eine besondere Affiche.

Erstes Duell gegen Nati Petkovic: «Ich bin ein stolzer Schweizer, der sich im Tessin sehr wohlfühlt»

Darum geht’s Vladimir Petkovic war sieben Jahre lang Trainer der Schweizer Nationalmannschaft

Mit seinem Team Algerien trifft er im WM-Sechzehntelfinal auf die Nati.

Petkovic, selbst «stolzer Schweizer», freut sich auf das Wiedersehen mit der Mannschaft.

Es ist knapp 29 Stunden vor dem Spiel, als Vladimir Petkovic vor dem heissen Duell seines Teams Algerien gegen seine Ex-Mannschaft vor die Medien tritt. Und er sorgt für einen Lacher, als er darauf angesprochen wird, wie seine Familie bei diesem Spiel mitfiebert. Petkovic, «stolzer Schweizer», wie er sagt, wohnt seit Jahren in Minusio TI, und auch Frau und Töchter schauen zu. Fiebern Sie mit der Schweiz oder Algerien? «Meine Familie ist nicht gegen mich», sagt er lachend. «Ich brauche diese positive Energie auch von zuhause …»

Er selbst meint: «Ich bin Profi. Ich bin immer Fan der Mannschaft, die ich trainiere. Vor und nach dem Spiel bin ich sehr offen und freue mich, einige Leute wiederzusehen.» Er mische nicht Resultat und seinen Stolz, «dass ich ein Schweizer bin, der sich im Tessin sehr wohlfühlt.»

Klare Rollenverteilung

Petkovic glaubt denn auch: «Die Schweiz wird der Favorit sein und wir der Aussenseiter. Aber wir werden alles geben.»

Ob es ein Vorteil ist, dass er die Schweiz gut kennt, wird er gefragt: «Die Welt des Fussballs ist universal geworden. Jeder kennt jeden. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Ich erwarte ein hartes Spiel. Wenn wir gewinnen möchten, müssen wir 120 Prozent geben.»

Zur Defensiv-Schwäche seines Teams (7 Gegentore in drei Vorrundenspielen) meint er: «Wir haben zu viele Tore einstecken müssen, aber 5 der 7 Tore kamen von ausserhalb des Strafraums. Positiv ist, dass wir auch fünf Tore geschossen haben. Wir müssen uns weiterhin verbessern, wie wir das von Spiel zu Spiel gemacht haben.»

«Es ist kein Spiel Petkovic gegen Yakin»

Petkovic hat dabei noch nie gegen Yakin gewonnen. Als YB-Trainer spielte er vier Mal gegen Yakin mit Thun (drei Remis, ein Thun-Sieg), als Sion-Coach verlor er zwei Mal gegen Luzern mit dem Schweizer Nati-Coach.

00:28 Petkovic: «Es ist kein Spiel Petkovic gegen Yakin»

Petkovic: «Wir haben ein gutes Verhältnis. Aber es ist nicht Petkovic gegen Yakin. Es ist Schweiz gegen Algerien. Beide wollen gewinnen. Die Schweiz steht vielleicht etwas mehr unter Druck, weil sie öffentlich gesagt haben, sie wollen ins Viertelfinale. Wir hingegen haben schon zwei Ziele erreicht: sind zur WM gekommen und haben die Gruppenphase überstanden. Wir machen alles, was in unserer Macht steht, um zu gewinnen.»

Wiedersehen mit Granit Xhaka

Es sei zwar immer schön, in der Vergangenheit zu schwelgen: «Ich hatte sieben Jahre viel Spass. Und es ist natürlich ein Vergnügen, meine Ex-Spieler zu sehen.»

An Manndeckung bei Granit Xhaka denkt er nicht: «Die Schweiz ist als Mannschaft gefährlicher als ein einzelner Spieler. Granit ist ein hervorragender Mann, ein Top-Spieler und freue mich, ihn zu sehen. Natürlich müssen wir aufmerksam sein, wenn Granit den Ball hat, aber auch bei anderen. Ihre Stärke ist die Einheit.»

Dabei dürfte Petkovic von den Fans seines Teams massiv unterstützt werden. «30'000 von uns sind auch hier im Stadion. Ich hoffe, dass sie uns positive Vibes geben», sagt er.

00:14 Petkovic sorgt an der PK für Lacher

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