Adil Boulbina erzielt im Achtelfinal das goldene Tor für Vladimir Petkovics Algerier Keystone

Algerien steht am Afrika-Cup in Marokko in den Viertelfinals. Die Nordafrikaner mit dem früheren Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie bezwingen im Achtelfinal DR Kongo 1:0.

Keystone-SDA SDA

Das entscheidende Tor erzielte Adil Boulbina kurz vor dem Ende der Verlängerung. Als vieles bereits auf ein Penaltyschiessen hindeutete, schlenzte der kurz zuvor eingewechselte Stürmer des katarischen Klubs Al-Duhail den Ball in der 119. Minute ins weite Eck. Bei DR Kongo kam in der zweiten Verlängerung der frühere Schweizer Junioren-Internationale Charles Pickel ins Spiel.

Nach einer makellosen Vorrunde hält Algerien damit Kurs auf den dritten Titelgewinn nach 1990 und 2019. Bei den letzten beiden Turnieren waren die Wüstenfüchse (Les Fennecs) jeweils in der Gruppenphase gescheitert.

Im Viertelfinal trifft Algerien auf Nigeria, das bei der letzten Austragung 2024 erst im Final Gastgeber Elfenbeinküste unterlegen war. Der Titelverteidiger bestreitet sein Achtelfinalspiel am Dienstagabend gegen Burkina Faso.

Im weiteren Turnierverlauf muss Algerien ohne YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam auskommen. Für den 22-Jährigen endet der Afrika-Cup nach einer im zweiten Vorrundenspiel erlittenen Sprunggelenksverletzung vorzeitig. Er ist zur Genesung in die Schweiz zurückgereist.