Im SRF-Studio sorgt Mladen Petric mit einer vielsagenden Bemerkung über Argentinien für Schmunzler. Moderator Rainer Maria Salzgeber versucht zu relativieren.

Mladen Petric löst mit einer Aussage über Argentinien im SRF-Studio eine kurze Debatte aus.

Darum geht’s Mladen Petric sorgt im SRF für Diskussionen: Vor dem WM-Halbfinal zwischen England und Argentinien deutet der Ex-Nati-Stürmer an, dass man «manchmal nicht nur gegen Argentinien» spiele – das Publikum applaudiert.

Salzgeber widerspricht teilweise: Der SRF-Moderator glaubt nicht an bewusste Schiedsrichter-Manipulation, spricht aber von einer «latenten» Bevorzugung grosser Teams.

Debatte hält an: Argentinien steht seit Turnierbeginn wegen mehrerer umstrittener Schiedsrichterentscheide im Fokus. Beweise für eine systematische Bevorzugung gibt es jedoch nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Die Diskussionen um eine mögliche Bevorzugung Argentiniens an der Fussball-WM reissen nicht ab. Nach dem Halbfinal zwischen Spanien und Frankreich (2:0) spricht Ex-Kroatien-Stürmer Mladen Petric im SRF-Studio über das bevorstehende Duell zwischen England und dem Weltmeister.

«England ist alles zuzutrauen. Die Engländer haben aber aktuell einen Gegner, der noch Weltmeister ist. Es wird schwierig, die Argentinier zu schlagen, weil sie gut spielen – aber man spielt manchmal nicht nur gegen Argentinien», sagt Petric. Dafür gibt es Applaus aus dem Publikum.

Moderator Rainer Maria Salzgeber entgegnet: «Ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter das bewusst machen. Es passiert einfach immer wieder, dass die Grossen latent bevorteilt werden.»

Petric lässt nicht locker und fragt nach: «Also du meinst, dass das zufällig passiert, dass es immer wieder bei derselben Mannschaft ist?» Darauf antwortet Salzgeber: «Bewusster Zufall, der nicht gesucht wird, aber passiert. Ich meine unterschwellige Vorteilsnahme.»

Petric schmunzelt und schliesst die Diskussion mit den Worten: «Ich lass das mal so stehen.»

Die Aussagen passen zu einer Debatte, die Argentinien seit Turnierbeginn begleitet. Immer wieder sorgen Schiedsrichterentscheide zugunsten des Weltmeisters für Diskussionen – etwa nach Messis nicht geahndetem Foul gegen Algerien oder mehreren umstrittenen Szenen im Achtelfinal gegen Ägypten. Konkrete Beweise für eine systematische Bevorzugung gibt es allerdings nicht.