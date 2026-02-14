  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fußball Pia Sundhage Nationaltrainerin von Haiti

SDA

14.2.2026 - 06:45

Pia Sundhage, die neue Trainerin des Frauen-Nationalteams von Haiti
Pia Sundhage, die neue Trainerin des Frauen-Nationalteams von Haiti
Keystone

Die frühere Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage hat wieder eine Arbeitsstelle. Die Schwedin wird Coach von Haitis Frauen-Nationalteam.

Keystone-SDA

14.02.2026, 06:45

Die Verkündung der überraschenden neuen Aufgabe erfolgte am Freitag, am Tag, an dem Sundhage 66 Jahre alt wurde. Sie erfolgte auch drei Monate nach dem offizialisierten Entscheid der Verantwortlichen im Schweizerischen Fussballverband, die Zusammenarbeit mit der erfahrenen Nordländerin zu beenden, deren Vertrag nicht zu verlängern, stattdessen die Zukunft mit dem Spanier Rafel Navarro anzugehen. Sundhage selber wäre unter gewissen Umständen bereit gewesen, weiter in unserem Land zu arbeiten.

Vor dem zwei Jahre dauernden Engagement in der Schweiz war Sundhage als Nationalcoach auch in den USA, Schweden und Brasilien tätig gewesen. In Haiti erhoffen sie sich von der neuen Trainerin «die Förderung von Talenten und den nachhaltigen Fortschritt des Nationalteams». Das Team aus dem Karibik-Staat liegt in der FIFA-Weltrangliste derzeit auf Platz 50.

Meistgelesen

Die grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke
Russische Soldaten verkaufen eigenen Standort an ukrainische Hacker
Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete

Videos aus dem Ressort

Carouge – Xamax 1:3

Carouge – Xamax 1:3

Challenge League | 22. Runde | Saison 25/26

13.02.2026

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 22. Runde | Saison 25/26

13.02.2026

Stade-Lausanne – Aarau 4:2

Stade-Lausanne – Aarau 4:2

Challenge League | 22. Runde | Saison 25/26

13.02.2026

Carouge – Xamax 1:3

Carouge – Xamax 1:3

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Stade-Lausanne – Aarau 4:2

Stade-Lausanne – Aarau 4:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Ausgeglichenes Duell in Zürich, Thun will historischen Sieg

Super LeagueAusgeglichenes Duell in Zürich, Thun will historischen Sieg

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören». Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören»Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League

Bis nach der Heim-EM 2028. Thomas Tuchel verlängert in England

Bis nach der Heim-EM 2028Thomas Tuchel verlängert in England