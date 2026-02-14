Pia Sundhage, die neue Trainerin des Frauen-Nationalteams von Haiti Keystone

Die frühere Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage hat wieder eine Arbeitsstelle. Die Schwedin wird Coach von Haitis Frauen-Nationalteam.

Keystone-SDA SDA

Die Verkündung der überraschenden neuen Aufgabe erfolgte am Freitag, am Tag, an dem Sundhage 66 Jahre alt wurde. Sie erfolgte auch drei Monate nach dem offizialisierten Entscheid der Verantwortlichen im Schweizerischen Fussballverband, die Zusammenarbeit mit der erfahrenen Nordländerin zu beenden, deren Vertrag nicht zu verlängern, stattdessen die Zukunft mit dem Spanier Rafel Navarro anzugehen. Sundhage selber wäre unter gewissen Umständen bereit gewesen, weiter in unserem Land zu arbeiten.

Vor dem zwei Jahre dauernden Engagement in der Schweiz war Sundhage als Nationalcoach auch in den USA, Schweden und Brasilien tätig gewesen. In Haiti erhoffen sie sich von der neuen Trainerin «die Förderung von Talenten und den nachhaltigen Fortschritt des Nationalteams». Das Team aus dem Karibik-Staat liegt in der FIFA-Weltrangliste derzeit auf Platz 50.