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In der Schweiz geboren Pickel und Fayulu stehen im WM-Kader von Kongo

SDA

19.5.2026 - 08:12

Charles Pickel wird mit DR Kongo an der WM spielen
Charles Pickel wird mit DR Kongo an der WM spielen
Keystone

Der Fussballverband der Demokratischen Republik Kongo präsentiert das Aufgebot für die WM. Im Kader stehen auch die in der Schweiz geborenen Charles Pickel und Timothy Fayulu.

Keystone-SDA

19.05.2026, 08:12

19.05.2026, 08:40

Der Solothurner Pickel kam bis 2018 zu mehreren Einsätzen für Schweizer U-Nationalteams, schaffte den Sprung ins A-Kader jedoch nie. Seit 2023 spielt er für den Kongo und hat bereits 33 Länderspiele absolviert.

Der Genfer Fayulu kam bisher zu drei (Teil-)Einsätzen, hatte aber dennoch seinen Anteil an der Qualifikation für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. So wurde der Goalie im Playoff-Spiel gegen Nigeria für das Penaltyschiessen eingewechselt und parierte zwei Versuche. Das WM-Ticket sicherte sich die DR Kongo anschliessend im interkontinentalen Playoff gegen Jamaika (1:0 nach Verlängerung).

Neben Pickel und Fayulu hat es auch der langjährige YB-Spieler Meschack Elia ins Kader geschafft. Bei der zweiten WM-Teilnahme des Landes trifft die DR Kongo auf Portugal, Kolumbien und Usbekistan.

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