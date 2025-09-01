Das Schweizer Nationalteam nimmt diese Woche die Mission WM 2026 in Angriff. Nati-Direktor Pierluigi Tami stellte sich in einer Medienkonferenz den Fragen der Medien.

Pierluigi Tami über …

… die Ziele in der WM-Quali:

«Das Ziel ist klar, wir wollen uns direkt für die WM qualifizieren. Die Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten. Jeder muss kämpfen. Die Testspiele im Juni gegen Mexiko und die USA stimmen mich sehr positiv. Wir wissen aber, dass diese sechs Spiele in zweieinhalb Monaten schwierig werden. Jetzt gilt es, die positiven Eindrücke aus dem Jahr 2025 zu bestätigen. Ich denke, wir können unser Ziel erreichen. Auch wenn wir nicht unbedingt der Favorit sind. Schweden hat grosse Fortschritte gemacht.»

… die Last-Minute-Transfers von Akanji, Embolo und Co.:

«Ich bin froh, dass unsere Spieler eine Lösung finden. Aber es ist nicht ideal, wenn es gerade am Tag des Zusammenzugs ist. Es ist einfach unglücklich, dass es zu diesem Zeitpunkt ist. Aber einige unserer Spieler haben Lösungen gesucht. Deshalb sind wir jetzt froh, dass es jetzt Lösungen gibt.»

... das verlorene Tauziehen um Leon Avdullahu:

«Damit ein Spieler sich für die Nati entscheidet, müssen drei Faktoren stimmen. Erstens: Er muss gut genug sein für unseren Trainer. Zweitens: Er muss sich voll mit der Schweizer Nati identifizieren. Und drittens: Er muss Geduld haben. Wenn einer dieser Faktoren nicht gegeben ist, muss man getrennte Wege gehen. Wir respektieren seinen Entscheid, aber Avdullahu hat auch Vertrauen von uns bekommen. Er hat im Nachwuchs 23 Nati-Spiele gemacht.

... das Thema Nationenwechsel und wie man künftig damit umgeht:

«70 Prozent unserer Nati-Spieler sind Doppelbürger. In den letzten 20 Jahren haben wir vielleicht zwei oder drei Spieler verloren, die uns wirklich hätten weiterhelfen können. Seit vier Jahren haben wir einen Talentmanager, der sich um die Talente kümmert. Ein junger Spieler muss geduldig sein, aber wir machen auch keine leeren Versprechen.

Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft. Wir wollen nicht arrogant sein, aber wir waren in den letzten 20 Jahren immer an der WM und EM dabei (ausser an der EM 2012, d. Red). Es ist also nicht alles falsch gelaufen. Das zeigen auch die Beispiele Embolo, Akanji, Xhaka, Amdouni usw. Was hätten wir also besser machen können bei einem Spieler wie Avdullahu? Am Ende des Tages entscheidet der Spieler.»

... die möglichen Folgen, falls die Nati die WM verpassen würde:

«Wäre es dramatisch, wenn wir uns nicht qualifizieren? Was auf der Welt aktuell passiert, ist dramatisch. Natürlich wollen wir uns unbedingt qualifizieren und ich bin auch überzeugt, dass wir es schaffen können. Ich möchte nicht eine Sekunde an eine Nicht-Qualifikation denken. Aber wir sind uns auch der Stärke der Gegner bewusst. Wir werden sie sicher nicht unterschätzen.»

Eigentlich hätte neben Tami auch SFV-Zentralpräsident Peter Knäbel Fragen beantwortet. Er kann allerdings nicht wie geplant an der PK teilnehmen. «Grund dafür ist der Gesundheitszustand seines Vaters», meldet der SFV.