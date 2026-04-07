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Fussball Pilgrim trifft beim Comeback

SDA

7.4.2026 - 10:15

Reisen mit Selbstvertrauen zum Nationalteam: Iman Beney (links) und Alayah Pilgrim
Reisen mit Selbstvertrauen zum Nationalteam: Iman Beney (links) und Alayah Pilgrim
Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen in der Schweizer Women's Super League und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Keystone-SDA

07.04.2026, 10:15

Women's Super League

DIE LETZTE RUNDE. Am letzten Spieltag der Regular Season sicherte sich Aarau den letzten verbliebenen Platz für die Playoffs. Luzern und Thun bestreiten mit Yverdon und Sion die Auf-/Abstiegsrunde. Servette musste nach 15 Siegen und zwei Unentschieden beim 0:1 in Basel die erste Niederlage der laufenden Meisterschaft hinnehmen.

SO GEHT ES WEITER. Die Playoff-Viertelfinals in der Women's Super League starten am 24. April mit den Hinspielen. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen: Servette – Aarau, YB – Rapperswil, Basel – St. Gallen, GC – FC Zürich. Vorerst stehen für das Schweizer Nationalteam die wegweisenden Spiele in der WM-Qualifikation gegen die Türkei an. Am 14. April findet das Heimspiel in Zürich statt, vier Tage später gastiert das Team von Rafel Navarro in Sinop.

Schweizerinnen in ausländischen Ligen

ITALIEN. Alayah Pilgrim feierte nach fast dreimonatiger Verletzungspause ihr Comeback in der Serie A. Und die 22-jährige Offensivspielerin war gleich entscheidend beteiligt am 4:3-Sieg der AS Roma gegen Como. Pilgrim wurde nach der Pause beim Stand von 2:3 eingewechselt und krönte ihr Comeback in der 54. Minute mit dem Siegtreffer. Die Schweizer Nationalspielerin luchste ihrer Gegenspielerin den Ball ab und traf aus spitzem Winkel. Pilgrim hatte dem Leader der Serie A seit Mitte Januar wegen eines Knorpelschadens gefehlt.

Ebenfalls entscheidend Einfluss nahm Lia Wälti beim 2:1-Sieg von Juventus Turin in Florenz. Die Bernerin gab beim Siegtreffer nach einer knappen Stunde die Vorlage. Trotz des Sieges ist eine erfolgreiche Titelverteidigung nur noch theoretisch möglich. Der Rückstand des momentan im 3. Rang liegenden Double-Siegers der Vorsaison beträgt bei noch vier ausstehenden Runden elf Punkte.

ENGLAND. Manchester City steht in den Halbfinals des FA Cups. Der Leader der englischen Women's Super League setzte sich gegen Birmingham mit 1:0 durch. Iman Beney, die in der Meisterschaft zuletzt nur noch zu Kurzeinsätzen kam, steuerte die Vorlage zum einzigen Treffer der Partie nach acht Minuten bei.

SPANIEN. Sydney Schertenleib befindet sich mit dem FC Barcelona unaufhaltsam auf dem Weg Richtung Titel. Die Katalaninnen feierten beim 6:0 über Badalona den 16. Sieg in Serie und haben fünf Runden vor Schluss 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Real Madrid. Schertenleib traf beim Kantersieg in der 52. Minute mit einem Weitschuss zum 3:0.

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