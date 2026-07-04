Viele Fans wundern sich am TV-Bildschirm, denn die Fussball-WM sieht diesmal anders aus. Löchrige Stulpen, leuchtende Schuhe oder komische Gestelle auf dem Kopf – was hinter den kuriosen Trends steckt.

Was soll das alles? Pinke Schuhe, Roboter-Schiris, Löcher in den Stulpen und vieles mehr – WM-Mysterien erklärt

Warum schnibbelt Englands Nationalspieler Jude Bellingham an seinen Stulpen rum? Was hat es mit dem futuristischen Kopfschmuck der Schiedsrichter auf sich und zu welchen Mitteln greifen Ausrüster im Kampf um Aufmerksamkeit? Die Fussball-WM sorgt auch abseits des sportlichen Geschehens für Gesprächsstoff.

Pink ist das neue schwarz

Harry Kane trägt sie, Yan Diomande ebenfalls – und auch Joshua Kimmich setzte bei der WM auf pinke Schuhe. Dahinter steckt vor allem der Wettstreit der grossen Ausrüster um maximale Aufmerksamkeit. «Pink hebt sich auf dem grünen Rasen besonders gut ab – egal, ob im Stadion oder vor dem Fernseher», erklärte Odinga Nimako vom Hersteller Nike «The Athletic». Leuchtende Farben seien auch gefragt, weil sie den Spielern zusätzliches Selbstvertrauen gäben.

Wie gross der Trend inzwischen ist, zeigte bereits das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika: 19 der 22 Profis liefen mit pinken oder rosafarbenen Schuhen auf. Die auffälligen Modelle sind längst mehr als nur Sportausrüstung – sie gehören für viele Spieler zum eigenen Markenauftritt. «Sportler fordern die fortschrittlichsten verfügbaren Leistungsschuhe und wünschen sich zunehmend Produkte, die ihre Individualität widerspiegeln», sagte Rob Sheldon, Produktchef für Fussball bei New Balance, dem US-Sender CNN.

Ein Bild aus dem Sechzehntelfinal zwischen Ghana und Kolumbien. Keystone

Löcher in den Stulpen

Wer genau hinschaut, entdeckt bei immer mehr Profis Löcher in den Stulpen. Dahinter steckt kein modischer Trend, sondern vielmehr ein praktischer. Viele Spieler klagen darüber, dass moderne Kompressionsstrümpfe die Wadenmuskulatur zu stark einschnüren. Durch die Einschnitte soll der Druck reduziert und die Durchblutung verbessert werden.

Zu den bekanntesten Spielern gehört etwa Englands Nationalspieler Bellingham. Viele Mediziner vermuten allerdings nur einen Placebo-Effekt. «Am Ende schaut es halt cool aus für sie. Wenn man daran glaubt, hat es eine Wirkung, das hilft manchmal mehr als alles andere», erklärte Sportwissenschaftler Veit Senner gegenüber «FuPa Oberbayern».

Bellingham mag es luftig. Imago

Schiedsrichter sehen wie Cyborgs aus

Es war ein denkwürdiger Auftritt von Wilton Sampaio beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion. Der brasilianische Schiedsrichter zeigte gleich drei Rote Karten und sorgte mit einer holprigen Stadiondurchsage auf Englisch für Schmunzeln. Doch das Auffälligste war sein futuristisch wirkender Kopfschmuck: Wie alle WM-Referees trug Sampaio erstmals eine seitlich montierte Ref-Cam mit Mikrofon und Kopfhörer.

In den sozialen Medien wurde der Brasilianer prompt mit einem Roboter oder Cyborg verglichen – ein Wesen, das seine menschlichen Fähigkeiten durch technologische Mittel erweitert. Laut FIFA soll die Technik den Fans Entscheidungen besser nachvollziehbar machen.

Wilton Sampaio erinnert, wie alle anderen Schiedsrichter auch, an einen Cyborg. Imago

Was hat es mit den Westen auf sich?

Die Hitze in Nordamerika ist eines der grossen WM-Themen – auch wenn die befürchteten Extrembedingungen bislang vielerorts ausgeblieben sind. Viele Teams setzen trotzdem bereits auf Kühlwesten. Spanien nutzt etwa rund um das Training Westen mit gefrorenen Gel-Einsätzen. Sie sollen die Körpertemperatur senken, die Belastung reduzieren und die Erholung beschleunigen.

Warum tragen die Portugiesen Armbänder?

Mitfavorit Portugal trägt bei der Fussball-WM die Erinnerung an den tödlich verunglückten Nationalspieler Diogo Jota stets bei sich. Vor dem Abflug in die USA überreichte Premierminister Luis Montenegro jedem Spieler ein Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Auf diesem stehen die Namen aller WM-Fahrer sowie eine Widmung an Jota. Der Stürmer des FC Liverpool starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall in Spanien. Genau ein Jahr später gewann Portugal sein Sechzehntelfinale gegen Kroatien.

Auch Ronaldo trägt das Armband. Imago

Mini-Schienbeinschoner

Japans Keito Nakamura fiel bei der WM nicht nur durch sein Tor gegen die Niederlande, sondern auch aufgrund seiner winzigen Schienbeinschoner und tief getragenen Stulpen auf. Ein Trend, der sich weltweit immer stärker etabliert – vor allem wegen des höheren Tragekomforts und der besseren Beweglichkeit. Aber: «Mini-Schienbeinschoner können das Verletzungsrisiko erhöhen, da sie im Vergleich zu grösseren Schienbeinschonern einen geringeren Teil des Schienbeins abdecken», teilte der englische Fussballverband einst mit.

Keito Nakamura trägt Schienbeinschoner in Baby-Grösse. Imago

Hochkrempeln als Geheimcode?

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo macht es vor Freistössen regelmässig, Englands Declan Rice vor Ecken: Immer mehr Fussballer tragen ihre Hosen nicht nur besonders eng, sondern krempeln vor Standardsituationen auch ein Hosenbein hoch. Warum? «Das zeigt, dass er stark und kraftvoll wirken möchte. Dass er dabei seine Shorts hochzieht und seine unglaublichen Oberschenkelmuskeln zur Schau stellen kann, spielt dabei wahrscheinlich auch eine Rolle», sagte Rob Warner, ehemaliger Designleiter bei Puma, dem Portal «The Athletic».

Daneben kursiert noch eine andere Theorie: Das hochgekrempelte Hosenbein könnte als geheimer Code für die Mitspieler dienen. Hebt Rice vor einer Ecke etwa das rechte Hosenbein hoch, könnte das bedeuten, dass der Ball auf den langen Pfosten geschlagen wird.