Serie A Pioli als Trainer der Fiorentina entlassen

SDA

4.11.2025 - 12:07

Stefano Pioli ist als Trainer der Fiorentina bereits wieder entlassen
Stefano Pioli ist als Trainer der Fiorentina bereits wieder entlassen
Keystone

Stefano Pioli ist nicht mehr Trainer der Fiorentina. Der 60-jährige Italiener muss gemäss Mitteilung des Klubs seinen Posten nach kurzer Zusammenarbeit wieder räumen.

Keystone-SDA

04.11.2025, 12:07

04.11.2025, 13:09

Die Entlassung Piolis, der das Amt erst im Sommer angetreten hat, kommt nicht überraschend. Sie ist die Folge schwacher Leistungen der Mannschaft in den bisherigen Meisterschaftsspielen in der Serie A.

Die Fiorentina ist nach zehn Runden noch sieglos und liegt mit lediglich vier Punkten am Tabellenende, was dem schlechtesten Wert in der 99-jährigen Vereinsgeschichte in der Frühphase einer Saison entspricht. Noch nie ist der Verein aus Florenz nach zehn Spielen ohne Sieg dagestanden, noch nie hat er von den ersten fünf Heimpartien vier verloren.

Interimsmässig übernimmt Piolis Landsmann Daniele Galloppa die Verantwortung für das Serie-A-Team. Galloppa hat bei der Fiorentina bisher Nachwuchsmannschaften betreut.

Kommentator Lukas Esser: «Für mich ist Real der Favorit»

04.11.2025

Ronaldo trifft doppelt – Al-Nassr jubelt spät

03.11.2025

Kracher in der Champions League: PSG gegen Bayern

03.11.2025

