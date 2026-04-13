Die erste Cheftrainerin in der 1. Bundesliga der Männer: Marie-Louise Eta. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Vorreiterinnen wie Marie-Louise Eta oder Megan Rapinoe lassen sich im männerdominierten Fussball nicht stoppen – auch nicht von Hass und Häme. Welche Hürden sie überwinden müssen.

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Am Samstag wird Marie-Louise Eta (34) Bundesliga-Geschichte schreiben: Sie ist die erste Cheftrainerin eines Männerteams. Ihre Beförderung beim 1. FC Union Berlin markiert einen Meilenstein im männlich dominierten Profifussball. Die frühere deutsche Nationalspielerin reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Frauen, die Pionierarbeit leisten. Ein Überblick über zentrale Vorreiterinnen.

Nicole Petignat

Am 30. Mai 1999 war Nicole Petignat die erste Frau, die in der höchsten Schweizer Männerliga pfeifen durfte. 102 Spiele leitete die Jurassierin, die 2008 im Alter von 42 Jahren zurücktrat, insgesamt in der Nationalliga A respektive der Super League. Am 14. August 2003 pfiff sie als erste Frau zudem ein UEFA-Cup-Spiel der Männer. Bei den Frauen wurden ihr an der WM 1999 und der EM 2001 ausserdem die Leitung zweier grosser Finalspiele anvertraut.

Schiedsrichterin Nicole Petignat. KEYSTONE

Esther Staubli

Die Karriere von Staubli ist voller Highlights. 19 Jahre lang besass sie den FIFA-Status, sie wurde für zwei Olympische Spiele sowie je drei Welt- und Europameisterschaften aufgeboten. 2017 pfiff sie den EM-Final zwischen der Niederlande und Dänemark. In der Champions League leitete sie zweimal das Endspiel.

In den letzten Jahren wurde sie auch zur Pionierin im Schiedsrichterwesen: Als erste Schweizerin pfiff sie 2023 mit Aserbaidschan – Schweden ein A-Länderspiel der Männer. In der Super League der Männer stand sie in den letzten zweieinhalb Jahren 28 Mal im Einsatz. Als 44-Jährige gab die Bernerin ihren Rücktritt.

Esther Staubli mit Inter-Miami-Star Luis Suarez, KEYSTONE

Désirée Grundbacher

Die 42-Jährige hatte nie die Chance, als Spielerin an einem grossen Turnier teilzunehmen, obwohl sie 13 Länderspiele für die Nationalmannschaft absolviert hat. Seit 2024 leitet sie auch Super-League-Spiele.

Bei der Heim-EM 2025 trat Désirée Grundbacher dann in die Fussstapfen von Nicole Petignat und Esther Staubli, den beiden anderen Schweizerinnen, die bei einer EM-Endrunde als Schiedsrichterinnen tätig waren.

Schiedsrichterin Désirée Grundbacher. sda

Bibiana Steinhaus-Webb

Bibiana Steinhaus-Webb war 2017 die erste Frau, die ein Spiel in der Männer-Bundesliga leitete. «Ich wollte immer nur nach Leistung bewertet werden», betonte die 47-Jährige, die ihre Karriere als Unparteiische 2021 beendete. Insgesamt pfiff Steinhaus-Webb in ihrer Laufbahn 23 Partien im Oberhaus, 92 in der 2. Bundesliga. Viermal wurde sie als Weltschiedsrichterin ausgezeichnet. Ausserdem war sie die erste Frau, die sowohl das Finale einer Frauen-WM als auch das Finale eines olympischen Fussballturniers der Frauen leitete.

Vorreiterin bei den Schiedsrichterinnen: Bibiana Steinhaus-Webb. (Archivbild) Sven Hoppe/dpa

Megan Rapinoe

Die US-Amerikanerin war nicht nur Nationalspielerin, sondern auch Aktivistin und starke Stimme neben dem Platz. Die frühere Ballon-d'Or-Gewinnerin kämpfte während ihrer Karriere immer wieder gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus und scheute dabei auch keine Konfrontation mit US-Präsident Donald Trump. «Als ich älter geworden bin, habe ich erkannt, wie mächtig eine Stimme sein kann», sagte die frühere Kapitänin des US-Teams einmal. 2012 hatte sich Rapinoe offen zu ihrer Homosexualität bekannt.

Megan Rapinoe hat viele Trophäen abgeräumt.

Tatjana Haenni

Seit Januar ist Tatjana Haenni die Vorsitzende der Geschäftsführung bei RB Leipzig und damit aktuell die einzige Frau an der Spitze eines Bundesligisten. Haenni war Schweizer Nationalspielerin und arbeitete auch als Trainerin. Sie gilt seit Jahren als eine der grossen treibenden Kräfte im Frauenfussball. Bei der UEFA und bei der FIFA hatte sie verantwortliche Posten, ebenso in der US-Frauenliga NWSL als Sportdirektorin. Haenni organisierte auch die Frauen-WM 2011 in Deutschland mit. Ausserdem war die 59-Jährige die erste Frau in der Geschäftsführung des Schweizer Fussball-Verbandes.

Claudia Neumann

Die ZDF-Sportreporterin schrieb 2016 Fernsehgeschichte als erste Frau, die bei einem EM-Spiel der deutschen Männer am Mikrofon sass. In den Folgejahren kommentierte sie WM-Spiele oder 2023 das Männer-Finale der Champions League. Immer wieder wurde sie zum Opfer sexistischer Beleidigungen und im Netz mit Häme und Kritik überschüttet. Das ZDF stellte sogar phasenweise die Kommentar-Funktion in den sozialen Medien ab. «Wir reden hier über gesellschaftliche Probleme: Hass im Netz, Frauenfeindlichkeit, der aggressive Umgang miteinander, an den wir uns fast schon gewöhnt haben», sagte Neumann einmal im Interview der «teleschau».

Moderatorin Claudia Neumann muss regelmässig sexistische Kommentare aushalten. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Inka Grings

Grings übernahm im April 2019 den damaligen West-Regionalligisten SV Straelen im Abstiegskampf – und wurde so zur ersten Frau, die ein Team aus einer der ersten vier Männer-Ligen Deutschlands trainierte. Sie stieg mit dem Club ab und prompt wieder auf. Danach verliess Grings den Klub für ein Auslandsabenteuer.

Grings wurde 2021 Trainerin des Frauenteams des FC Zürich ist und holte in der nächsten Saison das Double. Durch ihre Erfolge empfahl sich die Deutsche für höhere Aufgaben und übernahm 2023 das Zepter bei der Schweizer Frauen-Nati. 14 Partien lang betreute sie das Team, der Schweiz gelang dabei nur ein Sieg – nach nicht einmal einem Jahr folgte die Entlassung. Zuletzt trainierte die 47-Jährige den belgischen Klub YLA.

Inka Grings. KEYSTONE

Sabrina Wittmann

Mit ihrer Beförderung zur Interims- und später Cheftrainerin hatte Sabrina Wittmann 2024 deutsche Fussball-Geschichte geschrieben. Dies sei schon ein «Rucksack» gewesen, sagte die erste Trainerin im deutschen Männer-Profifussball jüngst in einem Podcast. «Der war schon ein bisschen schwerer, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein.» Doch Wittmann setzte sich durch. Im Januar 2026 erhielt sie nach einem Lehrgang vom Deutschen Fussball-Bund die DFB Pro-Lizenz. Im März verlängerte Ingolstadt den Vertrag mit Wittmann.

Sabrina Wittmann verlängerte kürzlich ihren Vertrag bei Fussball-Drittligist Ingolstadt. (Archivbild) Robert Michael/dpa

Mehr Beispiele aus anderen Sportarten

Simona De Silvestro

Simona De Silvestro machte sich einen Namen im Motorsport. Via Kartrennen lancierte die Zürcherin ihre Karriere in Amerika in der Atlantic Championship und in der IndyCar-Serie.

2024 wollte die schweizer-italienische Doppelbürgerin als «angegliederte» Fahrerin in Diensten des Teams Sauber die Superlizenz machen, um die Option zu haben, zukünftig in einem Formel-1-Cockpit zu sitzen. Am Ende scheiterte der Plan – die Formel 1 muss weiter auf den ersten Renneinsatz einer Frau seit 1976 warten.

Simona de Silvestro. IMAGO/Andreas Beil

Als 34-Jährige wechselte sie von den Reifen auf die Kufen, um sich ihren Kindheitstraum einer Olympia-Teilnahme zu erfüllen. Und die ehemalige Autorennfahrerin vertrat Italien bei den Winterspielen in Mailand-Cortina im Bobsport und wurde im Eiskanal sowohl im Monobob als auch im Zweier jeweils 23.

Florence Schelling

Florence Schelling, die sowohl 2012 an der WM als auch 2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi mit dem Hockey-Nationalteam Bronze gewonnen hat, war nach dem Ende ihrer Aktivkarriere (2018) noch kurz Headcoach des U18-Nationalteams der Frauen. Ausserhalb des Eishockeysports hat Florence Schelling ein Studium der Betriebswirtschaft mit dem Master abgeschlossen.Im Frühling 2020 wurde die Zürcherin, die als Goalie auf Weltklasse-Niveau war, Sportchefin beim SC Bern.

Florence Schelling im Herbst 2020 nach ihrer Ernennung zur Sportchefin des SC Bern sda

Zum ersten Mal führte in der Männer-Domäne Eishockey eine Frau die Sportabteilung eines Profi-Teams. Nach einem Jahr musste die Zürcherin den Verein aufgrund personeller Rochaden bereits wieder verlassen. 2022 verpasste sie knapp die Wahl in die Athleten-Kommission des IOC. Inzwischen arbeitet Schelling als Mental-Coach und ist kürzlich Mutter geworden.