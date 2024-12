Seraina Piubel kann sich in der englischen Liga zum ersten Mal in die Liste der Torschützinnen eintragen Keystone

Seraina Piubel trifft erstmals in der englischen Women's Super League. Die Schweizer Nationalspielerin ist beim 5:2 von West Ham United im Derby gegen Crystal Palace erfolgreich.

Piubel sorgte in der 36. Minute für den Ausgleich nach 0:2-Rückstand und hatte so massgeblichen Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd.

Es war Piubels zweites Tor für die Londonerinnen nach ihrem Wechsel vom FC Zürich auf die Insel in diesem Sommer. Im Ligacup war sie bereits einmal erfolgreich.

