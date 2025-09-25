  1. Privatkunden
Abstoss falsch ausgeführt Meppens Kapitän verschuldet mit Lapsus Pokal-Aus: «Das passiert mir einmal im Leben»

Luca Betschart

25.9.2025

Drama im Pokal: Mega-Bock besiegelt das Aus

Drama im Pokal: Mega-Bock besiegelt das Aus

Im Viertelfinal des Niedersachsen-Pokals zwischen Oldenburg und Meppen deutet alles auf ein Penaltyschiessen hin, als Meppens Kapitän ein kurioses Missgeschick unterläuft.

25.09.2025

Im Viertelfinal des Niedersachsen-Pokals zwischen Oldenburg und Meppen deutet alles auf ein Penaltyschiessen hin, als Meppens Kapitän ein kurioses Missgeschick unterläuft.

Luca Betschart

25.09.2025, 14:20

25.09.2025, 14:44

Die Regionalliga-Rivalen VfB Oldenburg und SV Meppen liefern sich im Viertelfinal des Niedersachsen-Pokals ein packendes Duell auf Augenhöhe. Nachdem die Gäste mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen, schlägt Oldenburg nach dem Seitenwechsel zurück und erzwingt die Verlängerung. Da fallen bis zur 120. Minute keine Treffer und alles deutet bereits auf ein Penaltyschiessen hin.

Doch dann nimmt das Pokal-Drama für den SV Meppen seinen Lauf. Nachdem Goalie Julius Pünt den Ball auf die Fünfmeterlinie legt, soll Verteidiger und Kapitän Jonas Fedl den Torabstoss ausführen. Dabei unterläuft diesem ein folgenschweres Missgeschick.

Fedl legt sich den Ball zuerst selbst vor und spielt ihn erst mit dem zweiten Kontakt nach vorne. Ein Regelverstoss, der vom aufmerksamen Schiedsrichter zurecht mit einem indirekten Freistoss für den Gegner bestraft wird. Oldenburgs Julian Boccaccio lässt sich daraufhin nicht zweimal bitten, verwandelt den Freistoss eiskalt zum 3:2-Siegtreffer und bringt das Stadion zum Beben.

Unglücksrabe Fedl derweil sucht nach dem besiegelten Pokal-Aus nach Erklärungen. «In der Situation, in der es zum Doppelkontakt kommt, habe ich das gar nicht wahrgenommen. Es waren 120 Minuten Fussball. Es war mir gar nicht klar, was da passiert», sagt Fedl gemäss der «noz» und fügt an: «Der Schiedsrichter hat vom Regelwerk die richtige Entscheidung getroffen. Das passiert mir wahrscheinlich einmal im Leben.»

