Der polnische Fussball trauert um Jacek Magiera. Wie der nationale Fussballverband PZPN mitteilte, verstarb der Co-Trainer der Nationalmannschaft am Freitag im Alter von 49 Jahren.
Demnach war Magiera am Morgen beim Lauftraining zusammengebrochen. Er verstarb kurz darauf im Militärspital in Wroclaw.
Magiera kreuzte in der vergangenen Saison die Wege mit dem Schweizer Fussball. Im August 2024 traf er als Trainer von Slask Wroclaw in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League auf den FC St. Gallen.