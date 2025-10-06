  1. Privatkunden
DE

Wetter
Nach vier Monaten entlassen Polizeieskorte zum Abschied – Fans jagen Rangers-Coach zum Teufel

Patrick Lämmle

6.10.2025

Trainer Russell Martin wurde von den Rangers-Bossen am Sonntagabend entlassen.
Trainer Russell Martin wurde von den Rangers-Bossen am Sonntagabend entlassen.
Keystone

Nach vier Monaten ist bereits wieder Schluss: Die Glasgow Rangers trennen sich von Trainer Russell Martin. Die Fans werden ihm nicht nachtrauern.

Patrick Lämmle

06.10.2025, 10:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem 1:1 gegen Falkirk ziehen die Rangers-Bosse die Reissleine und entlassen Trainer Russell Martin.
  • Zuvor wurde der Trainer von der Polizei in Sicherheit gebracht.
  • Wütende Anhänger versuchten, den Rangers-Teambus am Verlassen des Stadions zu hindern.
Mehr anzeigen

Die Glasgow Rangers starten miserabel in die neue Saison und haben nach sieben Runden erst einen Sieg auf dem Konto. In der Europa League gehen die ersten beiden Spiele ebenfalls verloren. Nach dem enttäuschenden 1:1 am Sonntag in Falkirk ziehen die Rangers-Bosse die Reissleine und trennen sich von Martin, der bereits seit Wochen in der Kritik steht.

Diese Rangers-Fans werden sich über die Entlassung von Russell Martin freuen.
Diese Rangers-Fans werden sich über die Entlassung von Russell Martin freuen.
Keystone

Der Entlassung gingen unschöne Szenen voraus. Wütende Fans versuchten den Teambus der Rangers am Verlassen des Stadions zu hindern. Trainer Martin musste gar in einem separaten Auto von der Polizei in Sicherheit gebracht werden.

Wer seine Nachfolge bei den Rangers antreten soll und damit nach Philippe Clement, Barry Ferguson und Martin vierter Trainer in diesem Kalenderjahr wird, ist noch offen. 

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Bis vor ein paar Monaten kickt Lucas Ferreira noch in der U19 des FC Luzern. Dann wird er kurzfristig ins Trainingslager der 1. Mannschaft geholt – und legt seither einen steilen Aufstieg hin.

03.10.2025

Celta - Atlético Madrid 1:1

Celta - Atlético Madrid 1:1

LALIGA | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

05.10.2025

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

05.10.2025

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

05.10.2025

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

