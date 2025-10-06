Nach vier Monaten entlassen Polizeieskorte zum Abschied – Fans jagen Rangers-Coach zum Teufel

Trainer Russell Martin wurde von den Rangers-Bossen am Sonntagabend entlassen. Keystone

Nach vier Monaten ist bereits wieder Schluss: Die Glasgow Rangers trennen sich von Trainer Russell Martin. Die Fans werden ihm nicht nachtrauern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 1:1 gegen Falkirk ziehen die Rangers-Bosse die Reissleine und entlassen Trainer Russell Martin.

Zuvor wurde der Trainer von der Polizei in Sicherheit gebracht.

Wütende Anhänger versuchten, den Rangers-Teambus am Verlassen des Stadions zu hindern. Mehr anzeigen

Die Glasgow Rangers starten miserabel in die neue Saison und haben nach sieben Runden erst einen Sieg auf dem Konto. In der Europa League gehen die ersten beiden Spiele ebenfalls verloren. Nach dem enttäuschenden 1:1 am Sonntag in Falkirk ziehen die Rangers-Bosse die Reissleine und trennen sich von Martin, der bereits seit Wochen in der Kritik steht.

Diese Rangers-Fans werden sich über die Entlassung von Russell Martin freuen. Keystone

Der Entlassung gingen unschöne Szenen voraus. Wütende Fans versuchten den Teambus der Rangers am Verlassen des Stadions zu hindern. Trainer Martin musste gar in einem separaten Auto von der Polizei in Sicherheit gebracht werden.

Wer seine Nachfolge bei den Rangers antreten soll und damit nach Philippe Clement, Barry Ferguson und Martin vierter Trainer in diesem Kalenderjahr wird, ist noch offen.

Rangers fans waiting by the team bus before Russell Martin is escorted to a separate car after their draw at Falkirk 😬 pic.twitter.com/1nHnpY5fPR — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 5, 2025

