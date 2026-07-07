TickerDie Schweiz im WM-Fieber
Ponti drückt der Nati die Daumen: «Ich hoffe, sie kommen so weit wie möglich»
Am Dienstagabend kämpfen unsere Nati-Helden gegen Kolumbien um den Einzug in den WM-Viertelfinal und können dabei auf die Unterstützung einer ganzen Fussball-Nation zählen. blue News mischt sich unter die Nati-Fans und hält dich auf dem Laufenden.
Schwimm-Star Noè Ponti drückt der Nati die Daumen
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Noè Ponti: «Ich hoffe, dass die Schweizer Nati so weit wie möglich kommt»Noè Ponti drückt der Schweizer Fussball-Nati für den WM-Achtelfinal die Daumen und verrät im Gespräch mit blue Sport, mit welchen Nationen er sonst noch mitfiebert.
Eine Ansage? Nati-Coach Yakin hat nun den WM-Pokal im Whatsapp-Profilbild
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