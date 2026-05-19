Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme Keystone

Jetzt ist es offiziell: Cristiano Ronaldo wird im Sommer zum 6. Mal an einer WM teilnehmen. Der 41 Jahre alte Topstar steht in Portugals Aufgebot wie Trainer Roberto Martinez an einer PK mitteilte.

Keystone-SDA SDA

Sofern sie von Verletzungen verschont bleiben, würden Ronaldo und auch Argentiniens Superstar Lionel Messi bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Spieler mit dann sechs WM-Teilnahmen werden.

Portugal, der Europameister von 2016, geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner wartet. Zudem treffen Ronaldo und Co. auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo.