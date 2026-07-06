Roberto Martínez ist nach dem Aus im WM-Achtelfinal bei der nicht länger Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. «Es stimmt, dass dies mein letztes Spiel für die portugiesische Nationalmannschaft ist», sagte der 52-Jährige unmittelbar nach dem 0:1 gegen Spanien. «Es ist das Ende eines Zyklus. Ich nehme die Erinnerungen mit und hoffe, dass auch die Portugiesen diese dreieinhalb Jahre in guter Erinnerung behalten werden.»

Der Spanier Martínez hatte das Amt Anfang 2023 übernommen und mit Portugal 2025 die Nations League gewonnen. Insgesamt betreute er die Mannschaft 45 Mal. Bei seiner einzigen WM-Teilnahme mit der Seleção schied er aufgrund eines Treffers in der Nachspielzeit von Mikel Merino bereits im Achtelfinal aus.

«Ich bin nach Portugal gekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen – und ohne den Titel macht es keinen Sinn, weiterzumachen», sagte Martínez. «Vorstand und Präsident haben nun die Möglichkeit, einen neuen Trainer auszuwählen. Der Präsident hat meine Arbeit immer unterstützt, aber mein Vertrag läuft heute aus. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»