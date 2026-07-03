Saudi-Arabien
Postecoglou neuer Ronaldo-Trainer bei Al-Nassr
Ange Postecoglou zieht es zu Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien
Keystone
Cristiano Ronaldo hat einen neuen Trainer bei seinem Klub Al-Nassr. Der Australier Ange Postecoglou übernimmt beim saudi-arabischen Verein.
Wie Al-Nassr mitteilte, erhält Postecoglou einen Zweijahresvertrag. Ronaldo, der mit Portugal an der Fussball-WM im Achtelfinal steht, hat bei Al-Nassr noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.
Postecoglou wird Nachfolger von Ronaldos Landsmann Jorge Jesus, der den Klub nach nur einem Jahr und dem Gewinn des Meistertitels wieder verliess. Der 60-Jährige trainierte zuletzt von September bis Oktober des vergangenen Jahres Nottingham Forest, nach acht Spielen ohne Sieg war beim Premier-League-Klub aber schon wieder Schluss. In der Saison 2024/2025 hatte Postecoglou mit Tottenham die Europa League gewonnen.