Schweizer Gruppen-Gegner Potter wird bei Schweden Nachfolger von Tomasson

SDA

20.10.2025 - 10:08

Graham Potter steht in Schweden vor einer grossen Herausforderung.
Graham Potter steht in Schweden vor einer grossen Herausforderung.
epa images

Der neue Trainer der schwedischen Nationalmannschaft heisst Graham Potter. Der Engländer tritt die Nachfolge von Jon Dahl Tomasson an.

Keystone-SDA

20.10.2025, 10:08

20.10.2025, 10:58

Vom Dänen trennte sich der schwedische Verband aufgrund der enttäuschenden Resultate in der WM-Qualifikation, in der die Skandinavier in der Gruppe mit der Schweiz mit nur einem Punkt aus vier Spielen den vierten und letzten Rang belegen. Gegen die mit zehn Punkten führenden Schweizer, am 11. November in Genf der nächste Gegner, setzte es zu Hause eine 0:2-Niederlage ab. Dabei hat Schweden das mit Abstand wertvollste Team der Qualifikationsgruppe B.

Der Vertrag von Potter läuft vorerst bis Ende März. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die WM im kommenden Jahr in Kanada, Mexiko und den USA verlängert er sich automatisch. Der 50-Jährige arbeitete zuletzt bei West Ham United, wurde allerdings beim Tabellen-Vorletzten der Premier League Ende September entlassen. Zuvor war er bei Chelsea tätig.

Potter hat auch eine Vergangenheit in Schweden, und zwar eine sehr erfolgreiche. Von 2011 bis 2018 trainierte er Östersund, das er von der vierten in die erste Liga sowie 2017 zum ersten Cupsieg der Vereinsgeschichte führte. In der darauffolgenden Saison schaffte das Team in der Europa League den Einzug in die Sechzehntelfinals.

