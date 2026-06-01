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England Premier-League-Rekordspieler James Milner beendet Karriere

SDA

1.6.2026 - 16:05

James Milner bestritt in dieser Saison seine 22 letzten Premier-League-Einsätze für Brighton
James Milner bestritt in dieser Saison seine 22 letzten Premier-League-Einsätze für Brighton
Keystone

James Milner beendet nach 24 Saisons in der Premier League seine Karriere. Der in Leeds geborene 40-jährige Mittelfeldspieler gibt seinen Entschluss auf Instagram bekannt.

Keystone-SDA

01.06.2026, 16:05

Milner ist mit 658 Partien der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Premier League. Mit Manchester City und Liverpool wurde er insgesamt dreimal Meister, zudem gewann er mit den Reds 2019 die Champions League. Zuletzt spielte der 61-fache englische Internationale für Brighton, das in der abgelaufenen Saison mit dem 8. Platz überzeugte.

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