Chelsea hat bereits fast 390 Millionen Euro in neue Spieler investiert und zählt aktuell 41 Profis im Kader. Nun soll Trainer Xabi Alonso aus dem XXL-Aufgebot eine schlagkräftige Mannschaft formen – unter enormem Erfolgsdruck.

Darum geht’s Xabi Alonso will Chelsea mit einem klaren Plan wieder zu einem Titelanwärter machen. Nach der enttäuschenden Vorsaison steht er jedoch sofort unter Erfolgsdruck.

Die Blues haben bereits fast 400 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben und zählen derzeit 41 Profis im Kader. Weitere Zu- und Abgänge sind bis zum Ende des Transferfensters möglich.

Alonso betont, dass nicht die Kadergrösse, sondern die richtige Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern entscheidend ist. Sein Ziel ist eine konkurrenzfähige Mannschaft, die wieder um wichtige Titel mitspielt. Zusammenfassung erstellt mit

«Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die dauerhaft auf höchstem Niveau konkurriert und um Titel kämpft», hielt Xabi Alonso bei seiner Präsentation fest. Der Spanier erhielt beim Londoner Klub einen Vertrag bis Mitte 2030.

Der 44-Jährige muss dabei in der englischen Hauptstadt sofort liefern, sonst droht ihm das gleiche Schicksal wie bei Real Madrid, wo sein Kapitel nach einem halben Jahr bereits wieder vorbei war.

Schliesslich sind die Chelsea-Inhaber um Todd Boehly nicht für ihre Geduld bekannt. Seitdem Champions-League- und Weltpokal-Sieger Thomas Tuchel im September 2022 geschasst wurde, verschliss der Verein sieben Trainer.

In der letzten Saison reichte es für die Blues noch für Rang 10 – damit verpasste man die Töpfe der internationalen Wettbewerbe krachend. Schon die letzten Jahre an der Stamford Bridge waren für die erfolgsverwöhnten Fans schwierig zu verdauen.

Punkteabzug abgewendet

Immerhin gab es vor wenigen Tagen mal zur Abwechslung gute Nachrichten. Dem Klub drohte aufgrund früherer Verstössen gegen die Vorschriften bezüglich Zahlungen an Spielerberater ein 6-Punkteabzug, stattdessen kam man mit einer Geldstrafe von umgerechnet 11,7 Millionen Euro sowie einer auf Bewährung ausgesetzten Sperre für die Registrierung neuer Spieler für zwei Transferfenster davon.

Falls ein Klub auf der Welt keine Probleme mit Spieler-Registrierung will, ist es Chelsea. «Jede Saison ist eine Gelegenheit, zu investieren, Spieler zu verpflichten und Spieler zu verkaufen – aber dabei nach einem Plan vorzugehen, den wir uns vorgenommen haben», betont Alonso.

«Wir haben noch drei Wochen Zeit auf dem Transfermarkt, aber wir haben bereits eine Vorstellung davon, wie wir ihn abschliessen wollen – und was finanziell Sinn macht. Alles muss sich mit den Ausgaben und den Einnahmen aus Verkäufen in Einklang bringen lassen», meint er.

Die bisherigen Ausgaben belaufen sich auf schlappe 388,95 Millionen Euro. Damit hat der Klub Morgan Rogers (Aston Villa/138 Millionen), Maxence Lacroix (Crystal Palace/60,7), Marco Palestra (Atalanta/57), Geovany Quenda (Sporting Lissabon/50), Valentín Barco (Strassburg/40), Emmanuel Emegha (Strassburg/25), Denner (Corinthians/10), Danny Welbeck (Brighton/5,85), Dastan Satpaev (Kairat/2,4) sowie Jordan Henderson (Brentford/ablösefrei) geholt. Einmal mehr ist der Klub von der Stamford Bridge gemäss «transfermarkt» weltweit der ausgabefreudigste.

Morgan Rogers will wear the No.17 shirt for the Blues! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2026

Der Kaufrausch könnte aber noch weitergehen: Chelsea baggert offenbar noch an Pep Chavarría (Rayo Vallecano), Alex Scott (Bournemouth) und Diogo Costa (Porto).

Weitere Abgänge erwartbar

Abgegeben hat der Klub bisher offiziell vier Spieler – für 132,3 Millionen Euro verliessen Andrey Santos (Manchester United/56,3), Marc Cucurella (Real Madrid/55), Tyrique George (Everton/21) und Alejandro Garnacho (Aston Villa/ausgeliehen mit Kaufoption) die Londoner. Trevoh Chalobah soll sich zudem für 36 Millionen Euro Como anschliessen.

Mit Malo Gusto, Benoit Badiashile, Axel Disasi oder dem eben erst von einer Doping-Sperre zurückgekehrten Michailo Mudryk (soll ausgeliehen werden) stehen weitere Spieler vor einem möglichen Abgang. Auch die Zukunft von Spielern wie Nicolas Jackson, Pedro Neto oder Enzo Fernández ist offen.

Auch wenn also sicher noch einige Profis gehen und somit das Budget beziehungsweise Spielerkontingent entlasten – aktuell stehen bei Chelsea unglaubliche 41 Spieler im Kader.

Nun muss Alonso aus diesem Fussballer-Potpourri ein funktionierendes Team auf die Beine stellen. «Es braucht die richtige Mischung aus Persönlichkeiten und Reifegraden, mit Spielern in den Zwanzigern, Anfang dreissig und allen Altersstufen dazwischen» resümiert er. Klar ist: An Spielern mangelt es ihm nicht. Doch ein aufgeblähter Kader garantiert noch keinen Erfolg.

Alonso: «Wir wollen eine gute Saison hinlegen. Mal sehen, wo wir im Mai stehen, aber auf jeden Fall wollen wir das Gefühl haben, dass wir konkurrenzfähig sind und dass wir es verdienen, in diesem Jahr um wichtige Ziele mitzukämpfen. Die Zeit wird es zeigen.»

Xabi Alonso's first training session with the Chelsea first team squad pic.twitter.com/GtIfJZ7Dd7 — Troll Football (@TrollFootball) August 4, 2026







