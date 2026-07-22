Der US-amerikanische Multimilliardär Jeff Bezos überlegt sich offenbar, in den FC Liverpool zu investieren. Aktuell laufen Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung.

Jeff Bezos führt Gespräche über eine Investition in den FC Liverpool

Darum geht’s Liverpool-Besitzer John W. Henry überlegt sich, einen Minderheitsanteil am Klub zu verkaufen.

Derzeit laufen Gespräche mit einem Investorenkonsortium, dem sich auch US-Multimilliardär Jeff Bezos anschliessen könnte. Zusammenfassung erstellt mit

Wie das britische «Sky Sports» berichtet, laufen derzeit Gespräche über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am FC Liverpool. Klubbesitzer John W. Henry soll mit seiner Fenway Sports Group (FSG) den Verkauf eines kleinen Anteils der Klubaktien planen. Das bestätigte das Unternehmen in einem Statement.

Interessiert ist ein Investorenkonsortium unter der Leitung des britisch-indischen Geschäftsmannes Amit Bhatia, dem ehemaligen Miteigentümer des Londoner Klubs Queens Park Rangers. Mitmachen könnte auch Jeff Bezos.

Der milliardenschwere US-Unternehmer und Amazon-Gründer hat gemäss «Sky» bereits Gespräche über einen Beitritt zu Bhatias Investorenkonsortium geführt. Eine Quelle bestätigte gegenüber dem britischen Newsportal diese Gespräche, gab aber zu bedenken, dass sich Bezos noch nicht sicher sei, ob er die Investition in den FC Liverpool tatsächlich tätigen werde.

Bezos' Vermögen wird laut «Forbes» auf 257 Millionen US-Dollar geschätzt. Damit ist der 62-Jährige der viertreichste Mensch der Welt. Wofür der FC Liverpool das investierte Geld einsetzen könnte und um was für eine Summe es sich handelt, ist nicht bekannt.

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