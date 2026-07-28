Die Premier League führt zur Saison 2026/27 eine neue Regel ein, um Zeitspiel einzudämmen. Muss ein Spiel wegen einer Verletzung des Goalies unterbrochen werden, hat das künftig direkte Folgen für dessen Mitspieler.

Ein angeschlagener Goalie (im Bild Evertons Jordan Pickford) wird behandelt – das wird man nächste Saison in der Premier League wohl weniger sehen.

Massnahmen gegen Zeitspiel Neue Regel in der Premier League: Verletzt sich der Goalie, muss ein Spieler raus

Der englische Fussball testet in der kommenden Saison eine neue Massnahme gegen taktische Spielunterbrechungen. Wie die englische Schiedsrichterorganisation Pro Ref mitteilt, hat das International Football Association Board (IFAB) grünes Licht für einen Regelversuch gegeben, der in allen professionellen Männer- und Frauenligen Englands umgesetzt wird.

Kern der neuen Regel: Wird das Spiel wegen einer Verletzung des Torhüters unterbrochen, muss der Trainer unmittelbar einen Feldspieler bestimmen, der das Spielfeld verlässt. Dieser darf erst nach mindestens einer Minute Spielzeit wieder zurückkehren.

Reaktion auf taktische Unterbrechungen

Mit dem Versuch wollen die Verantwortlichen verhindern, dass Torhüter Verletzungen vortäuschen, um Zeit zu schinden, den Spielfluss des Gegners zu brechen oder dem gesamten Team eine zusätzliche Besprechung mit dem Trainer zu ermöglichen.

Nicht angewendet wird die Regel in bestimmten Situationen. In diesen Fällen muss kein Feldspieler das Spielfeld verlassen:

Ausnahmen von der Regel wenn der Torhüter nach einem Foul sofort behandelt werden muss

wenn Torhüter und Feldspieler bei einer Kollision beide medizinische Hilfe benötigen

wenn der Torhüter blutet Zusammenfassung erstellt mit

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren vor, dass Goalies sich ohne offensichtliche Verletzung auf den Boden setzten und den Physiotherapeuten riefen. Während der Behandlung konnten sich die Feldspieler an der Seitenlinie versammeln und taktische Anweisungen ihres Trainers erhalten. Anschliessend setzte der Torhüter das Spiel oft ohne Probleme fort.

Der neue Regelversuch soll sicherstellen, dass echte Verletzungen weiterhin behandelt werden können, ohne dass daraus ein sportlicher Vorteil entsteht.

Weitere Massnahmen gegen Zeitspiel

Die Torhüter-Regel ist Teil eines ganzen Pakets gegen Spielverzögerungen. Bereits in der vergangenen Saison wurde die Acht-Sekunden-Regel für Torhüter eingeführt.

Neu kommt hinzu, dass Schiedsrichter bei Einwürfen und Abstössen einen sichtbaren Fünf-Sekunden-Countdown einsetzen. Verzögert ein Spieler den Einwurf länger als fünf Sekunden, kann dieser dem Gegner zugesprochen werden. Wird ein Abstoss absichtlich hinausgezögert, kann der Schiedsrichter stattdessen einen Eckball für die gegnerische Mannschaft geben.

Auch bei Auswechslungen wird verschärft: Spieler haben künftig nur noch zehn Sekunden Zeit, das Spielfeld zu verlassen. Verzögern sie den Wechsel absichtlich, muss der Ersatzspieler nach Wiederaufnahme der Partie unter Umständen eine weitere Minute warten, bevor er das Feld betreten darf.

Die Premier League und das IFAB wollen den Versuch während der gesamten Saison beobachten und anschliessend entscheiden, ob die Regel dauerhaft eingeführt werden soll.

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