Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Fremdschäm-Karneval» Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

dpa

6.12.2025 - 09:07

FIFA-Präsident Gianni Infantino überreicht Donald Trump einen Friedenspreis.
FIFA-Präsident Gianni Infantino überreicht Donald Trump einen Friedenspreis.
Keystone

Die Auslosung der Fussball-WM sorgt besonders durch die Auftritte von US-Präsident Donald Trump weltweit für Aufsehen. Die Kommentare sind scharf.

,

DPA, Redaktion blue Sport

06.12.2025, 09:07

Die Auslosung der WM 2026 bewegt Fussball-Fans auf der ganzen Welt. In der internationalen Presse wird besonders die Show rund um US-Präsident Donald Trump kommentiert.

Am Rande der WM-Auslosung. FIFA-Friedenspreis für Trump – Kritik von Menschenrechtlern

Am Rande der WM-AuslosungFIFA-Friedenspreis für Trump – Kritik von Menschenrechtlern

England

«The Mirror»: «Was eigentlich eine Feier des schönen Spiels bei der Auslosung der WM hätte sein sollen, artete stattdessen in eine düstere Zurschaustellung politischer Speichelleckerei eines Mannes aus.»

«The Telegraph»: «Gianni Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Donald Trump ist ein neuer Tiefpunkt. Der FIFA-Präsident hat in der Vergangenheit zwar schon so manchen Unsinn im Namen der Redekunst von sich gegeben, aber das hier war etwas ganz anderes.»

«The Guardian»: «Es war ungefähr so spannend wie das Lesen eines Wörterbuchs oder das Verfolgen der Wahlergebnisse aus Nordkorea. Immerhin gewann Donald Trump den ersten FIFA-Friedenspreis bei einer kitschigen und protzigen WM-Auslosung, die ganz im Zeichen des wohl wertvollsten Egos der Welt stand.»

Spanien

«Marca»: Der US-Präsident war der unbestrittene Star der Auslosung. Er wirkte wie ein Baby bei einer Taufe, eine Frau bei einer Hochzeit und ein Toter bei einer Beerdigung. Er nahm eine Auszeichnung entgegen, hielt eine Rede und zog die Kugeln. Es ist «seine» Weltmeisterschaft. (...) 48 Mannschaften nehmen teil, was eine Debatte darüber auslöst, ob das zu viele sind. Sollte die Weltmeisterschaft für alle zugänglich sein? Unbedingt. Ist es einer Mannschaft wie Curaçao unwürdig, 0:10 gegen Deutschland zu verlieren? Auch hier gilt: Ja.»

Xhaka: «Eine sehr coole Gruppe». Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026

Xhaka: «Eine sehr coole Gruppe»Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026

El País: «Die Vereinigten Staaten mögen sich zwar nicht mit Fussball auskennen (ihre Nationalmannschaft gehört nicht zu den Favoriten), aber sie kennen sich mit Showbusiness aus. Ein Geschäft, in dem sich Donald Trump wie ein Fisch im Wasser bewegt.»

El Mundo: «Trump, Trump und nur Trump. Der Protagonist der WM-Auslosung am Freitag in Washington war weder der Fussball noch die Todesgruppe, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten. Persönlichkeiten wie ihn bezeichnet man in diesem Land als «larger-than-life», grösser als das Leben, und die Inszenierung rund um seine Person und seine Obsessionen hat deutlich gemacht, dass die kommenden Monate ganz von seiner Präsenz geprägt sein werden.»

Losglück für die Nati. Streller: «Wer Katar nicht schlägt, hat in der K.o.-Phase der WM nichts verloren»

Losglück für die NatiStreller: «Wer Katar nicht schlägt, hat in der K.o.-Phase der WM nichts verloren»

Kanada

«The Globe and Mail»: «Wenn der US-Präsident Fussball für seine Zwecke nutzt, spielt der FIFA-Präsident normalerweise mit. Bei der WM-Auslosung setzt sich das Werben fort.»

USA

«New York Times»: «Trump, die Village People und etwas Fussball: Willkommen zum Fremdschäm-Karneval der FIFA.»

Schweiz

«Tages-Anzeiger»: «Friedenspreis für Trump Gianni – Infantino ist sich für keine Anbiederung zu schade. Der Fifa-Präsident überreicht US-Präsident Donald Trump den neu geschaffenen Peace Prize der Fifa. Es ist der nächste denkwürdige Auftritt des Schweizers.»

«Blick»: «Diese Ehrung ist kein Friedensakt, sondern ein Deal»

blue Sport Experten zur Auslosung

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

05.12.2025

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Die Schweiz wird an der WM 2026 in eine machbare Gruppe gelost. Die Nati spielt gegen Kanada und Katar und den Sieger des UEFA-Playoffs zwischen Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina. Die Einschätzung von blue Sport Experte Marco Streller.

05.12.2025

Meistgelesen

Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse
Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner
«Ich hätte es in Kauf genommen, mich nochmals zu verletzen»
Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare – Chauffeur tot geborgen
McLaren mit Teamorder gegen Verstappen: «Werden keine Fahrer-WM wegschmeissen»

Videos aus dem Ressort

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

05.12.2025

Carouge – Wil 0:0

Carouge – Wil 0:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

05.12.2025

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

05.12.2025

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Die Schweiz wird an der WM 2026 in eine machbare Gruppe gelost. Die Nati spielt gegen Kanada und Katar und den Sieger des UEFA-Playoffs zwischen Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina. Die Einschätzung von blue Sport Experte Marco Streller.

05.12.2025

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat.

04.12.2025

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Carouge – Wil 0:0

Carouge – Wil 0:0

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Kehrt Leader Thun nach zwei Pleiten zum Siegen zurück?

Super LeagueKehrt Leader Thun nach zwei Pleiten zum Siegen zurück?

Bundesliga. Gladbach stürzt Mainz weiter in die Krise

BundesligaGladbach stürzt Mainz weiter in die Krise

Challenge League Highlights. Lucky Punch in der 95. Minute: Leader Vaduz schlägt Xamax

Challenge League HighlightsLucky Punch in der 95. Minute: Leader Vaduz schlägt Xamax

Tätlichkeit nach Derby. GC-Spieler geschlagen: Mariano Gómez für 4 Spiele gesperrt

Tätlichkeit nach DerbyGC-Spieler geschlagen: Mariano Gómez für 4 Spiele gesperrt

Wettskandal weitet sich aus. Auch Spieler von Fenerbahce und Galatasaray festgenommen

Wettskandal weitet sich ausAuch Spieler von Fenerbahce und Galatasaray festgenommen