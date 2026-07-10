Mbappé und Dembélé sorgen für Begeisterung. Frankreich spielt sich fast mühelos ins Halbfinale der WM. Was internationale Medien zum Triumph des Teams sagen.

Nach dem souveränen 2:0-Sieg gegen Marokko und dem Einzug ins WM-Halbfinale erhält die französische Nationalmannschaft in den internationalen Medien viel Lob. Besonders Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé stehen im Mittelpunkt.

Frankreich 🇫🇷

«L'Équipe»: «Nicht aufzuhalten. Erst ineffizient, dann mitreissend: Frankreich bezwingt Marokko und zieht ins Halbfinale der WM 2026 ein.»

«Le Parisien»: «Nichts kann sie aufhalten. (...) Die Welt liegt ihnen zu Füssen. Zumindest ist es in greifbarer Nähe. Mit dem Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft nähern sich die Blauen gemeinsam ihrem Traum vom dritten Weltmeistertitel. Sie müssen noch zwei Spiele gewinnen – die wichtigsten ihrer gesamten Fussballkarriere.»

«Le Figaro»: «Wer warten kann, wird belohnt. Lange Zeit musste Frankreich im Viertelfinale von Foxborough gegen Marokko Geduld beweisen und bis zur Stundenmarke warten, ehe die Mannschaft dank des Duos Mbappé/Dembélé Marokko bezwang.»

USA 🇺🇸

«The Athletic»: «Mbappé glänzt, Frankreich schlägt Marokko und erreicht das WM-Halbfinale. Kann sie überhaupt jemand stoppen?»

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

«The Telegraph»: «Ein ungefährdeter Sieg für Frankreich – die Mannschaft spaziert ins Halbfinale. Von der Anspannung, dem Druck und dem Nervenkitzel, die man normalerweise mit einem WM-Viertelfinale verbindet, war kaum etwas zu spüren. Die Partie wirkte eher wie ein Gruppenspiel, eine Pflichtaufgabe, die es abzuhaken galt.»

«The Guardian»: «Kylian Mbappé führt nun das Rennen um den Goldenen Schuh an. (…) Allerdings nur dank seiner Vorlagen und obwohl er ein Spiel mehr absolviert hat als seine engsten Verfolger Lionel Messi, Erling Haaland und Harry Kane. Auch Mbappés Teamkollege Ousmane Dembélé dürfte den Traum vom glänzendsten Schuh noch nicht aufgegeben haben.»

«Daily Mail»: «Kylian Mbappé ist einfach nicht aufzuhalten. Wenn er bei einem WM-Spiel auf dem Platz steht, kann man fast darauf wetten, dass er den Ball im Tor unterbringt. Bei diesem Turnier passiert das beinahe immer.»

Spanien 🇪🇸

«Marca»: «Mbappé knackt den unbezwingbaren Bono.»

«AS»: «Didier Deschamps hat bei seiner dritten WM-Teilnahme als Trainer erneut nicht enttäuscht und erreicht mindestens wieder die vorletzte Runde des Turniers. Das gilt auch für Kylian Mbappé, der zur Stelle war und den Widerstand Marokkos brach – einer Mannschaft, die weit von der Form entfernt war, die sie bis dahin im Turnier gezeigt hatte.»

«Mundo Deportivo»: «Kylian Mbappé ist ein Genie, ein geborener Torjäger, ein Fussballer, der für seine Nationalmannschaft immer dann zur Stelle ist, wenn Spiele einen entscheidenden Akteur braucht. Mit einem traumhaften Treffer schoss er Frankreich ins WM-Halbfinale – es war sein achtes Tor im Turnierverlauf, womit er im erbitterten Wettlauf um das Brechen sämtlicher Rekorde erneut mit Lionel Messi gleichzog.»

Italien 🇮🇹

«Gazzetta dello Sport»: «Frankreich ist von einem anderen Planeten: Mbappé und Dembélé schiessen Marokko aus dem Turnier.»

Schweiz 🇨🇭

«Blick»: «Mbappé macht Penalty-Bock wett und rückt Messi auf die Pelle.»

Österreich 🇦🇹

«Krone»: «Während die von vielen als Geheimfavorit bezeichneten Marokkaner im Viertelfinal-Hit enttäuschten, zeigten die Franzosen erneut, dass der Titel in diesem Jahr nur über sie führt.»