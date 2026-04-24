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6 Spiele gesperrt Prestianni nach Rassismus-Eklat um Vinícius Júnior von der UEFA bestraft

dpa

24.4.2026 - 16:14

Marcel Reif zum Rassismus-Eklat: «Der Bengel Prestianni muss sich entschuldigen»

Marcel Reif zum Rassismus-Eklat: «Der Bengel Prestianni muss sich entschuldigen»

Der Rassismus-Eklat um Vinicius verleiht dem Rückspiel zwischen Real und Benfica zusätzliche Brisanz. blue Sport Experte Marcel Reif ordnet die spezielle Situation ein.

25.02.2026

Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon muss wegen diskriminierender Äusserungen im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid einige Partien aussetzen. Die Sperre könnte weitreichende Folgen haben.

DPA

24.04.2026, 16:14

Nach einer diskriminierenden Äusserung im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid Mitte Februar ist der argentinische Profi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für sechs Spiele gesperrt worden. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fussball-Union (UEFA). Demnach habe sich Prestianni, der in der Partie mit Reals Vinícius Júnior aneinandergeraten war, homophob geäussert.

Prestianni streitet ab. Vinícius meldet sich nach Eklat in Lissabon: «Rassisten sind Feiglinge»

Prestianni streitet abVinícius meldet sich nach Eklat in Lissabon: «Rassisten sind Feiglinge»

Auswirkungen auf WM?

Faktisch muss Prestianni erst mal nur zwei Spiele aussetzen, da er nach dem Vorfall im Hinspiel bereits im Playoff-Rückspiel gegen Real gesperrt gefehlt hatte. Drei weitere Partien wurden für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Sperre gilt laut UEFA auch für Partien mit der Nationalmannschaft und könnte demnach Auswirkungen auf die WM im Sommer haben, sollte Prestianni nominiert werden. Der Kontinentalverband hat beim Weltverband FIFA beantragt, dass die Sperre auch weltweit gilt.

Nach dem Playoff-Hinspiel im Februar stand der 20 Jahre alte Prestianni zunächst im Verdacht, sich rassistisch geäussert zu haben. Laut Vinícius Júnior und dessen Teamkollege Kylian Mbappé soll Prestianni den Real-Spieler nach dessen Tor zum 1:0 rassistisch beleidigt haben. Der Argentinier bestritt die Vorwürfe, in der Szene hatte er sich das Trikot vor den Mund gezogen.

Benfica – Real Madrid 0:1

Benfica – Real Madrid 0:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

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