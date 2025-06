Phil Foden verbuchte ein Tor und einen Assist. IMAGO/Sportimage

Das erste Pflichtspiel nach der enttäuschenden letzten Saison gewinnt Manchester City gegen Wydad Casablanca mit 2:0. Die Citizens treffen früh und spät in der ersten Halbzeit.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Manchester City gewinnt gegen Wydfadf Casablanca mit 2:0.

Die Tore fallen in der 1. Halbzeit. Erst trifft Phil Foden in der 2. Minute zur Führung, kurz vor der Pause legt der Torschütze für Jeremy Doku das 2:0 auf.

Manuel Akanji sitzt 90 Minuten auf der Bank. Derweil kam Rückkehrer Rodri zu seinem ersten Einsatz seit September 2024. Mehr anzeigen

Phil Foden nach weniger als zwei Minuten und Jeremy Doku kurz vor der Halbzeitpause erzielten die Tore. Manuel Akanji sass während des gesamten Spiels auf der Bank. Auch Erling Haaland wurde in dieses erste Gruppenspiel der Klub-WM erst nach einer Stunde eingewechselt. Das Stadion in Philadelphia war mit 37'446 Zuschauern am Mittag gut zur Hälfte besetzt.

Der Spanier Rodri (28) wurde nach einer Stunde für den überragenden Phil Foden eingewechselt. Rodri spielte erstmals wieder mehr als ein paar Minuten, seit er sich im September 2024 schwer am Knie verletzt hatte. Der Ausfall von Rodri wurde gemeinhin als Hauptgrund angesehen für die erste titellose Saison von Manchester City seit neun Jahren.