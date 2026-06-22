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Italien Prominenter Sportfunktionär soll den Fussballern helfen

SDA

22.6.2026 - 16:14

Hat neu im italienischen Fussball das Sagen: Giovanni Malago
Hat neu im italienischen Fussball das Sagen: Giovanni Malago
Keystone

Nach dem WM-Qualifikations-Desaster soll der erfahrene Sportfunktionär Giovanni Malago den italienischen Fussball wieder auf Kurs bringen. Der 67-Jährige wird Präsident des nationalen Verbandes.

Keystone-SDA

22.06.2026, 16:14

Mit Malago übernimmt ein erfahrener Sportmanager die Aufgabe, den Verband neu auszurichten. Von 2013 bis 2025 war er Präsident des Nationalen Olympischen Komitees sowie zuletzt Chef des italienischen Organisationskomitees der Winterspiele von Mailand und Cortina 2026.

Malago folgt auf Gabriele Gravina, der nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in einer WM-Qualifikation zurückgetreten war. Zum dritten Mal in Serie verpasste Italien eine WM-Endrunde. Neben Gravina mussten auch Nationaltrainer Gennaro Gattuso sowie die Torhüter-Legende Gianluigi Buffon als Team-Koordinator gehen.

Eine der ersten Aufgaben des neuen Präsidenten wird es sein, einen Nationaltrainer zu finden. Seit dem Weggang von Gattuso ist der Posten vakant. Interimsweise übernahm Silvio Baldini für zwei Testspiele Anfang Juni.

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