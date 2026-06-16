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Fussball-WM Protestbekundungen vor erstem WM-Spiel des Iran

SDA

16.6.2026 - 02:08

Die WM-Partie des Iran gegen Neuseeland steht unter sehr besonderen Vorzeichen. Das ist schon vor dem Anpfiff zu sehen. Viele Fans drücken eine klare Botschaft aus.
Die WM-Partie des Iran gegen Neuseeland steht unter sehr besonderen Vorzeichen. Das ist schon vor dem Anpfiff zu sehen. Viele Fans drücken eine klare Botschaft aus.
Keystone

Die WM-Partie des Iran gegen Neuseeland ist politische enorm aufgeladen. Das ist auch unmittelbar vor dem Anstoss im Stadion zu spüren.

Keystone-SDA

16.06.2026, 02:08

16.06.2026, 03:34

Während des Abspielens der iranischen Nationalhymne unmittelbar vor dem Anstoss des WM-Spiels gegen Neuseeland sind im Stadion laute Pfiffe zu hören gewesen. Die iranische Mannschaft stand geschlossen im Mittelkreis, die Spieler hielten sich jeweils die Hand auf die Brust. Wegen des Iran-Kriegs ist die Partie in Inglewood politisch stark aufgeladen, vor dem Stadion hatte es Protestbekundungen gegeben.

«Die Fussballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran», war auf einem Schild vor der Arena zu lesen. Viele Menschen schwenkten – dann auch im Stadion – alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Die Stimmung war in Inglewood nahe Los Angeles friedlich, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Iranische WM-Teilnahme als Politikum

Die WM-Teilnahme des Iran war lange fraglich. Die monatelange kriegerische Auseinandersetzung zwischen den USA und Israel auf der einen sowie dem Iran auf der anderen Seite hatte die WM-Teilnahme des Irans zum Politikum gemacht. Die Einigung auf die offizielle Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag zur Beilegung des Kriegs nährte zuletzt die Hoffnung auf Entspannung noch vor der Partie.

«Ich freue mich, hier die Menschen im Iran zu unterstützen, ich unterstütze nicht das Regime», sagte ein Fan vor dem Los Angeles Stadion der Deutschen Presse-Agentur. Erwartet wurden in der Arena viele iranische Fans, die in den USA oder anderen Ländern leben. Die Einreise unmittelbar aus dem Iran in die USA war praktisch nicht möglich.

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