  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Richter haben entschieden Feriengeld inklusive – PSG muss Mbappé 61 Millionen zahlen

SDA

16.12.2025 - 14:42

Kylian Mbappé kriegt einen Weihnachtsbatzen.
Kylian Mbappé kriegt einen Weihnachtsbatzen.
Keystone

Im Millionenstreit zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain hat das Pariser Arbeitsgericht den Klub zur Zahlung von rund 61 Millionen Euro verurteilt.

Keystone-SDA

16.12.2025, 14:42

16.12.2025, 15:20

Die Richter gaben dem Spieler recht und verurteilten den Verein zur Zahlung der von Mbappé geforderten offenen Gehälter und Prämien. Das seit eineinhalb Jahren andauernde juristische Kräftemessen ist damit aber nicht zu Ende. Beide Parteien haben nun die Möglichkeit, vor das Berufungsgericht zu ziehen.

Ursprünglich hatte der Streit sich um einen Betrag von rund 55 Millionen Euro an Lohn und Bonus entfacht, den Mbappé nach seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 noch von dem Pariser Klub verlangte. Nach längerem Schlagabtausch vor verschiedenen Instanzen folgten weitere Vorwürfe und die Forderungen schaukelten sich zu astronomischen Summen hoch.

Bei der Anhörung vor dem Arbeitsgericht im November forderte der 26-jährige Weltmeister von 2018 von PSG dann 263 Mio. Euro, während der Klub von dem Starspieler 440 Mio. Euro verlangte. Mbappé addierte zu dem nach seiner Meinung offenen Lohn Zahlungen für ungerechtfertigte Entlassung, eine Unterzeichnungsprämie mit Feriengeld sowie eine Summe für angeblich illegale Beschäftigung. PSG wiederum verlangte eine Entschädigung für einen geplatzten Transfer. Alle diese weitergehenden Forderungen von beiden Seiten wischte das Arbeitsgericht vom Tisch.

Mbappé hatte im Sommer 2024 nach sieben Jahren im PSG-Dress ablösefrei zu Real Madrid gewechselt.

Das könnte dich auch interessieren

Mbappé mit Hattrick innert 7 Minuten

Mbappé mit Hattrick innert 7 Minuten

26.11.2025

Meistgelesen

Er empörte als «Hitler-Redner» – jetzt bricht Alexander Eichwald sein Schweigen
«Dieses verkrustete Hirn»: Jimmy Kimmel geisselt Trumps Aussagen zu totem Rob Reiner
«Ich bin froh, dass ich meinen ganzen Körper noch bewegen kann»
Mann greift Joggerin zwischen die Beine – sie nimmt ihn fest
Betrugsmasche am Bahnhof – Vorsicht bei ahnungslosen Touristen

Videos aus dem Ressort

Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor

Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison. Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage.

16.12.2025

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Er wagt den Sprung nach Nordamerika mit 16, bricht die Lehre als Heizungsmonteur ab und träumt von der NHL. Nun hat Nino Niederreiter als erster Schweizer 1000 Partien in der Regular Season erreicht. Sportstars und Familienmitglieder gratulieren.

15.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Nino Niederreiter steigt in 1000er Klub auf und wird abgefeiert

Nino Niederreiter steigt in 1000er Klub auf und wird abgefeiert

15.12.2025

Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor

Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Nino Niederreiter steigt in 1000er Klub auf und wird abgefeiert

Nino Niederreiter steigt in 1000er Klub auf und wird abgefeiert

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wie bei einem Kindergeburtstag. Bei diesem FIFA-Turnier werden in fünf Spielen vier Pokale vergeben

Wie bei einem KindergeburtstagBei diesem FIFA-Turnier werden in fünf Spielen vier Pokale vergeben

WM-Quali-Heimspiele. Die Schweizer Frauen-Nati spielt in Lausanne und Zürich

WM-Quali-HeimspieleDie Schweizer Frauen-Nati spielt in Lausanne und Zürich

Preisgelder erhöht. Cupsieger der Frauen verdient neu 10'000 Franken

Preisgelder erhöhtCupsieger der Frauen verdient neu 10'000 Franken

Welche Rolle spielt Eto'o?. Zwei Trainer, zwei Kader – Chaos pur bei Kamerun vor Afrika-Cup

Welche Rolle spielt Eto'o?Zwei Trainer, zwei Kader – Chaos pur bei Kamerun vor Afrika-Cup

Das sind die Nominierten. Die FIFA ehrt die Weltfussballer: Haben Dembélé und Bonmati erneut die Nase vorn?

Das sind die NominiertenDie FIFA ehrt die Weltfussballer: Haben Dembélé und Bonmati erneut die Nase vorn?