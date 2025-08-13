  1. Privatkunden
UEFA-Supercup PSG spielt gegen Tottenham um ersten Titel der Saison – blue Zoom überträgt live im Free-TV

SDA

13.8.2025 - 08:50

Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi wollen mit PSG den nächsten Titel holen.
Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi wollen mit PSG den nächsten Titel holen.
Keystone

Am Mittwoch (21:00 Uhr) steht in Udine bereits der erste europäische Titel der Saison auf dem Spiel. Im 50. Supercup trifft Champions-League-Sieger PSG auf Europa-League-Sieger Tottenham. blue Zoom überträgt das Spiel live im Free-TV.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

13.08.2025, 08:50

Den europäischen Supercup haben weder der französische Serienmeister noch der Premier-League-Spitzenklub jemals gewonnen. PSG verlor bei seiner einzigen Teilnahme 1997 gegen Juventus mit Hin- und Rückspiel 2:9. Fragezeichen stehen über der Form der Franzosen, die seit ihrer Finalniederlage gegen Chelsea bei der Klub-WM in den USA vor einem Monat noch keine einzige Testpartie absolviert haben. Tottenham hingegen testete unter dem neuen dänischen Trainer Thomas Frank fleissig. Die 0:4-Niederlage zuletzt gegen Bayern München wurde in England mit Ernüchterung aufgefasst.

UHD HDR Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
UHD HDR Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

Mi 13.08. 20:40 - 23:25 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

Mit tv.blue.ch mieten

Seit dem 1:0-Sieg im Europa-League-Final gegen Manchester United hat sich bei den Spurs personell einiges getan. Coach Ange Postecoglou wurde abgesetzt, zudem verliess auch Vereinslegende Son Heung-min den Verein Richtung USA. Mohammed Kudus und Bayern-Leihgabe Mathys Tel wurden fest verpflichtet, zudem kam von Bayern leihweise João Palhinha. Gegen PSG muss Tottenham ohne die verletzten Kreativspieler James Maddison und Dejan Kulusevski auskommen.

Donnarumma nicht im PSG-Aufgebot

PSG baut auf sein eingespieltes Ensemble. Veränderung allerdings gibt es im Tor. Gianluigi Donnarumma soll den Verein verlassen, weil die Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrages erfolglos verlaufen sind. Der Italiener fehlt im Aufgebot von Trainer Luis Enrique. Mit Lucas Chevalier kam bereits Ersatz aus Lille. Nicht wenige trauen dem 23-Jährigen die Rolle als künftigen Goalie des französischen Nationalteams zu.

Knatsch vor UEFA-Supercup. Donnarumma verkündet sein Aus bei PSG: «Ich bin enttäuscht und entmutigt»

Knatsch vor UEFA-SupercupDonnarumma verkündet sein Aus bei PSG: «Ich bin enttäuscht und entmutigt»

Erst am Dienstag verstärkten die Franzosen ihre Defensive mit dem Innenverteidiger Illja Sabarnyj von Bournemouth. 63 Millionen Euro soll der 22-jährige Ukrainer gekostet haben. Beinahe Peanuts für den im Besitz des Investmentfonds Katar stehenden Verein, der nach dem Triple im Vorjahr die Saison mit dem nächsten Titel eröffnen könnte. In elf der letzten zwölf Supercup-Austragungen setzte sich der Champions-League-Sieger durch.

Videos aus dem Ressort

PSG-Goalie Donnarumma: «Buffon war entscheidend für meine Entwicklung»

PSG-Goalie Donnarumma: «Buffon war entscheidend für meine Entwicklung»

Gianluigi Donnarumma will mit Paris St. Germain noch viele Titel gewinnen. Er sagt: «Ich wünsche mir wirklich, dass ich für diesen Klub ein Symbol werden kann.»

29.04.2025

PSG – Inter 5:0

PSG – Inter 5:0

UEFA Champions League // Endspiel // Saison 24/25

31.05.2025

Tottenham – Manchester United 1:0

Tottenham – Manchester United 1:0

UEFA Europa League // Endspiel // Saison 24/25

21.05.2025

Videos aus dem Ressort

Rubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»

Rubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»

05.08.2025

Vargas: «Italien-Tor bei der EM ist etwas, was du dir nur erträumen kannst»

Vargas: «Italien-Tor bei der EM ist etwas, was du dir nur erträumen kannst»

05.08.2025

Ruben Vargas: «Die Maler-Lehre war eine sehr schöne Erfahrung»

Ruben Vargas: «Die Maler-Lehre war eine sehr schöne Erfahrung»

05.08.2025

Rubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»

Rubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»

Vargas: «Italien-Tor bei der EM ist etwas, was du dir nur erträumen kannst»

Vargas: «Italien-Tor bei der EM ist etwas, was du dir nur erträumen kannst»

Ruben Vargas: «Die Maler-Lehre war eine sehr schöne Erfahrung»

Ruben Vargas: «Die Maler-Lehre war eine sehr schöne Erfahrung»

GC-Sportchef will an Plan festhalten. Alain Sutter: «Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns»

GC-Sportchef will an Plan festhaltenAlain Sutter: «Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns»

Sportlicher Nati-Star. Rubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»

Sportlicher Nati-StarRubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»

Transfer-Ticker. YB-Spieler Athekame wohl zu Milan ++ Basel holt neuen Stürmer ++ Grealish zu Everton

Transfer-TickerYB-Spieler Athekame wohl zu Milan ++ Basel holt neuen Stürmer ++ Grealish zu Everton

Wollte er seinen Hund loswerden?. Schalke-Star wehrt sich mit Anwalt: «Manipulierte Anschuldigungen»

Wollte er seinen Hund loswerden?Schalke-Star wehrt sich mit Anwalt: «Manipulierte Anschuldigungen»

Bayern-Coach im Interview mit blue Sport. Kompany: «Entspannter Abend als Trainer? Das gibt es nicht»

Bayern-Coach im Interview mit blue SportKompany: «Entspannter Abend als Trainer? Das gibt es nicht»

Champions League. Basel trifft in den Playoffs auf Kopenhagen – und einen alten Bekannten

Champions LeagueBasel trifft in den Playoffs auf Kopenhagen – und einen alten Bekannten