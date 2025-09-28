  1. Privatkunden
Deutschland Punkteteilung zwischen Freiburg und Hoffenheim

SDA

28.9.2025 - 17:40

Julian Schuster und Freiburg müssen sich gegen Hoffenheim mit einem Punkt begnügen
Julian Schuster und Freiburg müssen sich gegen Hoffenheim mit einem Punkt begnügen
Keystone

Freiburg und Hoffenheim trennen sich in der 5. Runde der Bundesliga unentschieden 1:1. Ohne den gesperrten Johan Manzambi fehlt den Breisgauern die Durchschlagskraft in der Offensive.

Keystone-SDA

28.09.2025, 17:40

Beide Treffer im Baden-Derby fielen in der Startviertelstunde. Freiburg ging vor Heimpublikum bereits in der 3. Minute durch Verteidiger Lukas Kübler in Führung. Fisnik Asllani glich für die Gäste zehn Minuten später nach einem Missverständnis zwischen Vincenzo Grifo und Anthony Jung aus.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit wenig Offensivszenen. Ohne den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi, der seine zweite Spielsperre absass, fehlte den Freiburgern in der Offensive die Ideen. Am Ende war Hoffenheim, das auf den kurzfristig erkrankten Albian Hajdari verzichten musste, näher am Sieg. Noah Atubolu rettete kurz vor Schluss stark gegen den eingewechselten Tim Lemperle.

Für beide Teams war es die erste Punkteteilung nach je zwei Siegen und Niederlagen.

Telegramme und Tabelle:

Freiburg – Hoffenheim 1:1 (1:1). – Tore: 3. Kübler 1:0. 13. Asllani 1:1. – Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (gesperrt). Hoffenheim ohne Hajdari (krank).

Freitag: Bayern München – Werder Bremen 4:0. – Samstag: Mainz 05 – Borussia Dortmund 0:2. Wolfsburg – RB Leipzig 0:1. St. Pauli – Bayer Leverkusen 1:2. Heidenheim – Augsburg 2:1. Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 4:6. – Sonntag: 1. FC Köln – VfB Stuttgart 17.30. Union Berlin – Hamburger SV 19.30.

1. Bayern München 5/15 (22:3). 2. Borussia Dortmund 5/13 (11:3). 3. RB Leipzig 5/12 (7:7). 4. Eintracht Frankfurt 5/9 (17:13). 5. Bayer Leverkusen 5/8 (10:8). 6. 1. FC Köln 4/7 (9:7). 7. SC Freiburg 5/7 (9:9). 8. St. Pauli 5/7 (8:8). 9. Hoffenheim 5/7 (9:11). 10. VfB Stuttgart 4/6 (5:5). 11. Union Berlin 4/6 (8:11). 12. Wolfsburg 5/5 (7:7). 13. Hamburger SV 4/4 (2:8). 14. Mainz 05 5/4 (5:6). 15. Werder Bremen 5/4 (8:14). 16. Augsburg 5/3 (8:12). 17. Heidenheim 5/3 (4:10). 18. Borussia Mönchengladbach 5/2 (5:12).

