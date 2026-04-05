Pyro und Platzsturm: Topspiel Dynamo gegen Hertha eskaliert Beim Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC kam es zu heftigen Ausschreitungen. Bild: dpa Die Polizei versuchte, Dynamo-Fans wieder in ihren Block zurückzudrängen. Bild: dpa Polizisten stehen während der Spielunterbrechung im Stadion vor dem Gästeblock. Bild: Keystone Die Fans gehen sich gegenseitig an den Kragen. Bild: Keystone Das Spiel in Dresden war schon nach wenigen Minuten wegen des Abbrennens von Pyrotechnik unterbrochen. Bild: dpa Herthas Marten Winkler erzielte den Siegtreffer gegen Dynamo. Bild: dpa Pyro und Platzsturm: Topspiel Dynamo gegen Hertha eskaliert Beim Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC kam es zu heftigen Ausschreitungen. Bild: dpa Die Polizei versuchte, Dynamo-Fans wieder in ihren Block zurückzudrängen. Bild: dpa Polizisten stehen während der Spielunterbrechung im Stadion vor dem Gästeblock. Bild: Keystone Die Fans gehen sich gegenseitig an den Kragen. Bild: Keystone Das Spiel in Dresden war schon nach wenigen Minuten wegen des Abbrennens von Pyrotechnik unterbrochen. Bild: dpa Herthas Marten Winkler erzielte den Siegtreffer gegen Dynamo. Bild: dpa

In der 2. Bundesliga kommt es zu einem Eklat. Fans stürmen über den Rasen und schiessen Pyrotechnik hin und her. Der Fussball ist Nebensache.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der 2. Bundesliga kommt es im Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC (0:1) zu heftigen Ausschreitungen.

Fans stürmen während des Spiels den Platz und beschiessen sich gegenseitig mit Pyros.

Unzählige Polizisten sorgen dafür, dass Ruhe einkehrt und die Partie nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzt werden kann. Mehr anzeigen

Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC ist von Pyrotechnik, einem Platzsturm und zweimaliger Unterbrechung überschattet worden. Der 1:0-Sieg des Hauptstadtclubs bei den Sachsen war nur eine Randnotiz.

«Das ist nicht das, was wir hier sehen wollten. Wir wollten ein tolles Topspiel am Samstag sehen. Ausverkauftes Haus, über 30'000 Menschen da. Realität ist leider, dass wir 100 Menschen auf dem Platz gesehen haben, ungefähr, die sich Pyrotechnik entgegengeworfen haben», sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Stephan Zimmermann beim Pay-TV-Sender Sky.

Fan-Eklat sorgt für Unterbrechung

Auf den Platz stürmende Fans sorgten für einen Eklat bei der Partie. Zuvor hatten beide Fanlager Pyrotechnik abgebrannt. Dann sprangen plötzlich Hertha- und Dynamo-Anhänger über die Zäune. Die Dresdner Anhänger rannten vermummt quer übers Spielfeld in Richtung Hertha-Fanblock. Beide Fanlager schossen Pyrotechnik hin und her.

Chaos in Germany’s second division as Dynamo Dresden lost 1-0 at home to 10-man Hertha Berlin 👀



Dresden supporters ran across the pitch to take Hertha’s flag.



Then, they burned it in the home section.



Riot police also chased Dresden fans. pic.twitter.com/RK61RBN4Kp — Sacha Pisani (@Sachk0) April 5, 2026

Schiedsrichter Sven Jablonski musste die Zweitliga-Begegnung unterbrechen und schickte die Teams nach den Krawallen in die Kabine. Unterdessen versuchten Polizisten, die Dynamo-Anhänger zurück in ihren Block zu drängen. Dort wurde dann eine Hertha-Fahne abgebrannt.

Zimmermann sagte bei RTL, es sei «wohl eine Fahne vom Gastverein weggegangen». Er verurteilte die Vorgänge. «Es ist allen klar im Stadion, dass das Bilder sind, die man nicht sehen will.». Es habe seit Wochen einen Austausch auch mit der Politik in Sachen Sicherheit gegeben. «Es ist klar, dass wir das als Verein nicht sehen wollen und verabscheuen.»

Dynamo-Kapitän versucht, zu vermitteln

Mehr als 100 Polizisten blieben dann in der Dynamo-Hälfte in zwei grossen Reihen mit Blick in den Ultrablock stehen. Die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion mit 31'414 Zuschauern war extrem aufgeheizt. Der gelbgesperrte Dresdner Kapitän Stefan Kutschke versuchte, zu vermitteln und zu schlichten.

Eine halbe Stunde nach Anpfiff zogen die Polizisten wieder vom Rasen ab. Der Stadionsprecher verkündete, dass die Partie fortgesetzt werden soll. Jablonski pfiff schliesslich – offiziell – in der 19. Minute wieder an.

Schon nach drei Minuten musste die Begegnung erstmals unterbrochen werden. Die Herthaner zündeten Pyrotechnik mit blau-weissem Rauch in ihrem Gäste-Block, Dynamos Anhänger ein Feuerwerk hinter dem Ultra-Block ausserhalb des Stadions. Nach wenigen Minuten setzte Jablonski die Begegnung bis zur zweiten Unterbrechung fort. Ob auch ein Abbruch im Raum stand, blieb zunächst unklar.

Geschäftsführer verurteilt Szenen

Dresdens Sport-Geschäftsführer Sören Gonther sagte bei Sky: «Wir stehen da alle so ein bisschen unter Schock, weil wie gesagt, wir wollen Fussball spielen und nichts anderes.» Gonther mochte nicht beurteilen, ob die Polizei zu spät eingegriffen habe. «Aber sie waren ja dann trotzdem rechtzeitig mit viel Präsenz drin.»

Sportlich egalisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Grosschancen waren Mangelware in Hälfte eins, die mit den Unterbrechungen insgesamt 71 Minuten andauerte. Nach dem Wechsel war mehr Tempo drin.

Hertha schockt Dynamo in Unterzahl

Ab der 66. Minute musste Hertha in Unterzahl agieren. Josip Brekalo traf den Ball nicht, dafür aber mit der offenen Sohle den Dresdner Robert Wagner. Jablonski zeigte dafür die Rote Karte.

Dynamo erhöhte anschliessend den Druck. Nach einem Handspiel von Paul Seguin gab es nach Videoüberprüfung von Jablonski Elfmeter für Dresden. Doch Herthas Tjark Ernst (77. Minute) hielt den Strafstoss gegen Vincent Vermeij. Quasi im Gegenzug köpfte Marten Winkler (80.) zur Gästeführung. Plötzlich sangen die Hertha-Fans wieder, die nach den Vorkommnissen den Support vorübergehend eingestellt hatten.

Die Berliner rückten durch den Erfolg wieder etwas dichter an die Aufstiegszone heran. Dresden bleibt mitten im Abstiegskampf.