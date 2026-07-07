Servette sichert sich die Dienste von Quentin Maceiras. Der 30-jährige Verteidiger kommt vom Puskas AFC aus Ungarn und unterschreibt bei den Genfern einen Zweijahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Nach drei Jahren in Ungarn kehrt Quentin Maceiras in die Schweiz zurück

Maceiras wurde beim FC Sion ausgebildet und absolvierte für die Walliser und später die Young Boys insgesamt 136 Spiele in der Super League. Mit den Bernern gewann er 2021 den Meistertitel und 2023 das Double.