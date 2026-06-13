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Weltmeisterschaft Ralf Rangnick bleibt Österreichs Nationaltrainer

SDA

13.6.2026 - 19:50

Ralf Rangnick führte Österreich an seine erste WM seit 1998
Ralf Rangnick führte Österreich an seine erste WM seit 1998
Keystone

Ralf Rangnick bleibt österreichischer Nationaltrainer.

Keystone-SDA

13.06.2026, 19:50

Der 67-jährige Deutsche verlängerte seinen nach der Weltmeisterschaft auslaufenden Vertrag bis nach der Kampagne für die EM 2028 in Grossbritannien und Irland, teilte Österreichs Fussballverband ÖFB mit. Zuletzt war Rangnick von der AC Milan umworben, die einen neuen Sportchef sucht.

Österreich startet am frühen Mittwochmorgen Schweizer Zeit gegen Jordanien in seine erste WM seit 1998. Die weiteren Vorrundengegner sind Weltmeister Argentinien und Algerien.

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