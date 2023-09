Ramona Bachmann ist nicht mit dem Nationalteam nach Spanien gereist. IMAGO/Sipa USA

Ramona Bachmann hat sich am Freitag im Nations-League-Spiel der Schweiz gegen Italien am Fuss verletzt. Die 32-jährige Stürmerin fällt für die kommende Partie am Dienstag gegen Spanien aus.

Bittere Neuigkeiten für die Schweizer Nati: Das Team um Trainerin Inka Grings muss am Dienstag gegen Spanien auf Schlüsselspielerin Ramona Bachmann verzichten.

Wie der Verband mitteilt, hat sich die Spielerin von Paris Saint-Germain vorzeitig zur weiteren Behandlung in die französische Hauptstadt begeben.

SDA/lih