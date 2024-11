Nati-Spielerin Ramona Bachmann und ihre Ehefrau Charlotte Baret werden Eltern. Sie verkünden die Baby-News in den sozialen Medien.

Jan Arnet Jan Arnet

«Wir freuen uns so sehr, euch mitteilen zu können, dass Baby Bachmann Baret unterwegs ist», schreiben Ramona Bachmann und ihre Frau Charlotte Baret in einem gemeinsamen Instagram-Post. «Charlotte ist jetzt im 4. Monat schwanger und wir können es kaum erwarten, unser Baby zu Hause willkommen zu heissen.»

Für die Verkündung der Baby-News haben sie sich etwas Kreatives einfallen lassen. Im Stile einer Agentin übergibt Bachmann ihrer Frau eine Zeitung. Sie setzen sich in ein Café und öffnen gleichzeitig die «Baby Times», in der die frohe Botschaft in grossen Buchstaben abgedruckt ist.

Bachmann und Baret haben im Sommer 2023 in Paris geheiratet. Die grosse Feier folgte im letzten Winter auf La Réunion, der Heimat Barets.