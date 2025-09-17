Ralf Rangnick macht sich Sorgen um die sportliche Entwicklung in Österreich. Keystone

Österreichs Fussball-Nationatrainer Ralf Rangnick fordert «den Mut, in Österreich endlich grösser zu denken». Dass die Schweiz Österreich im Skisport überholt habe, sei für ihn keine Überraschung.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Ralf Rangnick nutzte seine Präsentation als Botschafter der «Täglichen Bewegungseinheit» in Wien, um Klartext zu sprechen. Unter anderem sprach Rangnick über fehlende moderne Event-Arenen in Österreich und bemängelte dies.

«In kein anderes europäisches Land kommen so viele Fussball-Topklubs für ein Trainingslager wie nach Österreich. Wir haben wunderbare klimatische Bedingungen, super Plätze in Verbindung mit den besten Hotels. Wir haben in Österreich fantastische Voraussetzungen. Aber gleichzeitig sind wir das Land, in dem es keine einzige moderne Eventarena gibt», wird Rangnick von der «Krone»-Zeitung zitiert.

Österreich sei im Sport von der Schweiz überholt worden, meint der Deutsche. «Warum hat die Schweiz im Sport Österreich nicht nur beim Skifahren überholt? Weil sie vor fünf Jahren in Cham das ‹Oym› gebaut haben», erklärt er. «Es ist ein Zuhause für alle Sportarten, hier läuft die perfekte Vorbereitung für den Spitzensport ab.»

«... dann werden wir ein Desaster erleben»

Für Österreich betonte Rangnick die enorme Bedeutung der täglichen Bewegungseinheit in Kindergärten und Schulen: «Das ist kein Luxus, das ist Pflicht. Sport darf kein lästiges Nebenfach sein, das muss ein Bildungsfach sein. Auch Ernährung muss ein eigenes Schulfach sein. Viele Kinder gehen ohne Frühstück und mit einem Schokoriegel in die Schule. Das ist eine Katastrophe. Wenn das nicht so gesehen wird, werden wir ein Desaster erleben, wird unser Gesundheitssystem kollabieren.»

Am liebsten würde Rangnick die tägliche Bewegung schon ganz früh verankern: «Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der muss gefördert werden. Es geht nicht darum, dass wir Talente finden. Es geht darum, dass wir Kinder in die Bewegung bekommen.»