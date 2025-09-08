Gennaro Gattuso hat eigene Motivationskünste. IMAGO/ABACAPRESS

Gennaro Gattuso, der im Juni das Amt als italienischer Nationaltrainer übernommen hatte, zeigte beim Debüt gegen Estland bereits in der Kabine seine Motivationskraft – und das auf seine eigene Weise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gennaro Gattuso feierte ein erfolgreiches Debüt als italienischer Nationaltrainer mit einem 5:0-Sieg gegen Estland.

Der 47-jährige Heissporn setzte auf unorthodoxe Methoden, indem er seine Spieler in der Kabine mit leichten Schlägen aufweckte, was für zusätzliche Entschlossenheit und Kampfgeist sorgte.

Gattuso soll die Azzurri aus der Krise führen, nachdem die Mannschaft die letzten beiden Weltmeisterschaften verpasst hatte. Italien hat dabei keine einfache Gruppe erwischt und verlor zum Auftakt klar gegen Norwegen. Am Montagabend steht das Duell mit Israel an.

Gegen Aussenseiter Estland rannte Italien am Freitag fast eine Stunde vergeblich an und scheiterte immer wieder am Goalie Karl Hein. Moise Kean erlöste die Squadra Azzurra mit seinem Treffer nach 58 Minuten. Mateo Retegui (69./89.), Giacomo Raspadori (71.) und Alessandro Bastoni (90.+2) sorgten mit ihren Toren für einen am Ende klaren Erfolg.

Das Debüt für den neuen italienischen Trainer Gennaro Gattuso verlief also erfolgreich. Der 47-Jährige aus Kalabrien, der im Juni nach einem miserablen Start (0:3 gegen Norwegen) in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 die Nachfolge des entlassenen Luciano Spalletti angetreten hatte, motivierte seine Schützlinge in der Kabine auf seine eigene Weise und «weckte» seine Spieler mit leichten Schlägen.

«Ich hatte Gattuso nie als Teamkollegen, aber ich kann mir vorstellen, wie das war», meinte Verteidiger Allesandro Bastoni lachend bei Sky Italia (via football-italia.net). «Er gibt uns so viel Entschlossenheit und Kampfgeist, aber auch ein paar Ohrfeigen, die wir vielleicht gebraucht haben, um wachgerüttelt zu werden. Ich glaube, das haben wir in letzter Zeit gebraucht.»

«Er hat uns echte Ohrfeigen gegeben, ich habe eine auf den Nacken bekommen», bestätigte auch Offensivspieler Giacomo Raspadori dem TV-Sender. Gattuso, der während seiner eigenen Karriere vor allem für einen aggressiven Spielstil berühmt war und den Spitznamen Ringhio (Knurrer) bekommen hatte, aber auch von Gegnern gefürchtet wurde, soll Italien wieder zu alter Grösse führen. Die stolze Fussballnation (viermaliger Weltmeister) verpasste zuletzt 2018 und 2022 jeweils die WM.

Keine einfache Ausgangslage

Der Weltmeister von 2006 hat dem Team neue Energie eingehaucht. Mittelfeld-Stratege Sandro Tonali zeigt sich gegenüber «Sky Italia» begeistert, «Ratschläge einer Vaterfigur» zu erhalten. «Er wird dafür sorgen, dass wir auf dem Platz wie elf Gattusos spielen», ist sich der Newcastle-Legionär sicher.

Ob Gattuso, der seine – nicht sehr erfolgreiche – (Klub-)Trainerkarriere 2013 in Sion als Spielercoach startete, die Trendwende einleiten kann, wird man sehen. Die Ausgangslage ist nicht einfach. Mit sechs Zählern nach drei Partien steht Italien derzeit hinter den ungeschlagenen Norwegern (12 Punkte) und Israel (9) nur auf Rang drei. Am Montagabend treffen die Italiener auf Israel. Die Partie findet aufgrund der politischen Lage des Gegners auf neutralem Terrain, sprich im ungarischen Debrecen statt.

